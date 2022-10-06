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Канье Уэст назвал семью Ким Кардашьян лжецами и обвинил их в похищении ребенка

Канье Уэст назвал семью Ким Кардашьян лжецами и обвинил их в похищении ребенка

Публичный скандал, который возник из-за футболок White Lives Matter, показанных Канье Уэстом на Неделе моды в Париже, не утихает. Рэпер столкнулся с растущей негативной реакцией со стороны знаменитостей, включая Джиджи Хадид и модного редактора Vogue Габриэллы Карефы-Джонсон (ее стиль Уэст затем публично высмеял). В ответ Канье заявил, что никто из тех, кого сейчас так возмутили футболки, не высказался, когда "Кардашьяны мешали ему видеть дочь". Речь идет о праздновании дня рождения Чикаго, на которое Канье, по его словам, не мог попасть. Ким Кардашьян все обвинения в свой адрес тогда отвергла.

Итак, вопрос ко всей аудитории, так возмущенной моей футболкой: где вы были, когда я не мог видеть своих детей? В то время я рассказал об этом в надежде получить общественную поддержку,

— написал Канье.


Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

На его пост отреагировала Хлое Кардашьян, которая попросила рэпера прекратить выносить на публику семейные ссоры и вступилась за Ким Кардашьян. Хлое также отметила, что Уэст "использует их семью", чтобы "отвлечься" от скандала о его футболке White Lives Matter.

Ты лжешь, и вы все лжецы: вы фактически похитили Чикаго в день ее рождения, чтобы она запомнила, что ее отца не было рядом в тот день. Вы также устроили вечеринку перед днем рождения Псалма, когда я летел из Японии, чтобы успеть на нее, но первое, что я увидел, были фотографии вечеринки в сети,

— ответил ей Уэст.


Скриншот из инстаграма* Канье Уэста

В своем сообщении Хлое заявила, что Уэст "всегда точно знает, где находятся" его четверо детей: девятилетняя Норт, шестилетний Сейнт, четырехлетняя Чикаго и трехлетний Псалм. Кроме того, она добавила, что ситуацию с днем рождения детей Уэст преподносит в искаженном виде.

Это ты хотел отдельные дни рождения. Я видела все переписки, чтобы доказать это. И когда ты передумал и захотел присутствовать, ты пришел. Хватит уже. Мы все знаем правду, и, по-моему, все от нее устали. Пожалуйста, оставь Ким и семью в покое, чтобы дети могли расти мирно,

— написала Хлое.

После развода отношения Ким Кардашьян и Канье Уэста сложно назвать спокойными. Рэпер уже не раз выступал с обвинениями в адрес бывшей жены, утверждая, что она препятствует его общению с детьми. Однако во время Недели моды все четверо детей Уэста и Кардашьян были с отцом в Париже, в то время как сама Ким мероприятие пропустила.

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Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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