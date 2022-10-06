. Кейт Миддлтон посетила роддом в графстве Суррей и рассказала, как выбирала имена своим детям
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Кейт Миддлтон посетила роддом в графстве Суррей и рассказала, как выбирала имена своим детям

Кейт Миддлтон посетила роддом в графстве Суррей и рассказала, как выбирала имена своим детям

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в рамках их с принцем Уильямом тура по Великобритании посетила роддом при Королевской больнице в графстве Суррей. Кейт Миддлтон пообщалась с персоналом больницы и молодыми матерями.

Для выхода Кейт выбрала желтое платье Karen Millen, стоимость которого составляет 220 фунтов стерлингов (248 долларов). Образ дополнили классические черные лодочки, темный клатч и серьги с бриллиантами.


Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон пообщалась с пациентками и вспомнила о том, какое давление она испытывала при выборе имен для своих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Она была очень общительной. Она много говорила о том, что она чувствовала, когда стала матерью, — рассказала изданию People сотрудница госпиталя Эми Стаббс.


Кейт Миддлтон общается с пациенткой госпиталя

Она рассказала о своих детях, в том числе о том, как они выбирали им имена. Многие молодые мамы думают, как выбрать имена для своих детей, и они поговорили с ней о том, как Кейт и Уильям сделали свой выбор. Она сказала, что имена их детей — это их любимые имена. Когда они их выбирали, весь мир ждал, как они назовут своих детей, и это оказывало большое давление. После смерти королевы Елизаветы II принц Уильям и Кейт Миддлтон получили новые титулы. Сейчас пара совершает свою первую поездку по Великобритании в новом статусе.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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