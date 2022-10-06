. Кейт Миддлтон сменила траур на дешевое платье – фото
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кейт Миддлтон сменила траур на дешевое платье – фото

Кейт Миддлтон сменила траур на дешевое платье – фото

8 сентября ушла из жизни Елизавета II. Вся страна скорбела по королеве, носили траур и ее родственники. Однако сегодня близкие усопшей сменили черные наряды на повседневные.


Сегодня Кейт Миддлтон посетила родильное отделение Королевской больницы графства Суррей, чтобы поддержать беременных женщин и молодых мам. Это очередной официальный визит супруги принца в качестве принцессы Уэльской, ранее она носила титул герцогини Кембриджской.

Для выхода 40-летняя Кейт сменила траурный наряд на платье горчичного цвета. Принцесса выглядела жизнерадостной, широко улыбалась при встрече с сотрудниками клиники. Говорят, на ближайшие месяцы у Миддлтон запланировано много визитов. Принцесса осваивает новые полномочия.





«Я знаю, что наши новые принц и принцесса Уэльские будут продолжать вдохновлять, помогать нуждающимся, быть там, где может быть оказана жизненно важная помощь», — говорил Карл III.

Напомним, что со смертью Елизаветы II титулы сменили многие члены семьи. Так, например, супруга Карла III стала королевой-консорт, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма именуются принцессой и принцами Корнуольскими и Кембриджскими. А вот Меган Маркл и принц Гарри пока остаются герцогами Сассекскими. Два года назад они сами пожелали отказаться от королевских полномочий и титулов. Правда, активно пытаются добиться подобного статуса для наследников.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Тельцам деньги упадут прямо в руки, а Ракам придется потрудиться: кого из знаков зодиака в октябре ждет финансовая удача
Тельцам деньги упадут прямо в руки, а Ракам придется потрудиться:
В Иране заявили о пострадавшем от санкций против Тегерана и Москвы Западе
В Иране заявили о пострадавшем от санкций против Тегерана и Москвы
Самый хитрый бегун на планете (фото + видео)
Самый хитрый бегун на планете (фото + видео)
Кейт Миддлтон сменила траур на дешевое платье – фото
Кейт Миддлтон сменила траур на дешевое платье – фото
Мужчина оригинально отомстил воровавшим бензин незнакомцам
Мужчина оригинально отомстил воровавшим бензин незнакомцам
Electronic Arts и Koei Tecmo показали первый полноценный геймплей WILD HEARTS
Electronic Arts и Koei Tecmo показали первый полноценный геймплей
Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки мобилизованных земляков
Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Мошенники начали обманывать россиян на доставке еды
Мошенники начали обманывать россиян на доставке еды
4 главных секрета счастья для Козерогов
4 главных секрета счастья для Козерогов
Российской экономике предсказали укрепление
Российской экономике предсказали укрепление
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский

Топ на сегодня

Поздравления и открытки порадуют на День учителя в 2022 году всех представителей этой профессии
Поздравления и открытки порадуют на День учителя в 2022 году всех
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи Украине
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Названы варианты использования избытка валюты в России
Названы варианты использования избытка валюты в России
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным

Еще по теме

Принцесса Шарлотта растет билингвой: двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма заговорила по-испански
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми в Канаде: мыльные пузыри, кролики и первое слово принцессы Шарлотты
Битва платьев: Кейт Миддлтон против принцессы Софии
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые взяли принца Джорджа и принцессу Шарлотту на рождественскую службу