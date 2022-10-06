. Кейт Миддлтон сменила траур на дешевое платье – фото

8 сентября ушла из жизни Елизавета II. Вся страна скорбела по королеве, носили траур и ее родственники. Однако сегодня близкие усопшей сменили черные наряды на повседневные.

Сегодня Кейт Миддлтон посетила родильное отделение Королевской больницы графства Суррей, чтобы поддержать беременных женщин и молодых мам. Это очередной официальный визит супруги принца в качестве принцессы Уэльской, ранее она носила титул герцогини Кембриджской.

Для выхода 40-летняя Кейт сменила траурный наряд на платье горчичного цвета. Принцесса выглядела жизнерадостной, широко улыбалась при встрече с сотрудниками клиники. Говорят, на ближайшие месяцы у Миддлтон запланировано много визитов. Принцесса осваивает новые полномочия.

«Я знаю, что наши новые принц и принцесса Уэльские будут продолжать вдохновлять, помогать нуждающимся, быть там, где может быть оказана жизненно важная помощь», — говорил Карл III.

Напомним, что со смертью Елизаветы II титулы сменили многие члены семьи. Так, например, супруга Карла III стала королевой-консорт, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма именуются принцессой и принцами Корнуольскими и Кембриджскими. А вот Меган Маркл и принц Гарри пока остаются герцогами Сассекскими. Два года назад они сами пожелали отказаться от королевских полномочий и титулов. Правда, активно пытаются добиться подобного статуса для наследников.