. Кейт Уинслет - 47: звезда, которая никогда не мечтала стать знаменитой (15 фото)

Вадим Карасев

Кейт Уинслет всегда признается, что в детстве имела очень много комплексов из-за своей полноты. Девочка и не думала становиться актрисой, а занималась этим больше для себя. Но затем она взялась за себя, похудела, пошла на кастинге и получила роль в "Титанике". Дальше вы знаете. Из последнего - Кейт гордится своей ролью в сериале "Мэйер из Исттауна". Интересная работа с совершенно неожиданным финалом.«Я никогда не мечтала стать знаменитой. Я была полная - что-то я не припомню ни одной знаменитой полной актрисы. Когда мне было 15 лет, я весила 90 кг! Я просто не видела себя в мире звезд, не видела и все! К тому же, знаете ли, ребенок, который когда-то был полным, остается полным у себя в голове на всю жизнь. Вам всегда будет казаться, что вы не такая, как все. Я ничем не отличаюсь от других бывших полных детей. Иногда на улице увидишь худенькую девушку в обтягивавших джинсах, в топе и на каблуках и думаешь: «Надо больше работать над собой, чтобы быть как она, тогда я точно буду счастлива!», но потом я тут же говорю себе: «Человек, вынужденный ходить на таких огромных каблуках, определенно не может быть счастлив", - говорит Кейт.