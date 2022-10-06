. Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного

36-летняя певица Кети Топурия призналась, что с дочкой Оливией ей бывает очень не просто. Артистка рассказала о том, какой растет ее дочь. По словам певицы, с Оливией бывает непросто, но они учатся понимать друг друга. Солистка группы «А’Студио» воспитывает семилетнюю дочь от бывшего мужа Льва Гейхмана. Девочка этой осенью пошла в первый класс. У певицы также есть полуторагодовалый сын Адам от нынешнего супруга Льва Деньгова. По словам молодой мамы, малыш очень эмоциональный и добрый. Кети отметила, что не может назвать себя строгой мамой. Однако теперь, когда Оливия повзрослела, ей приходится повышать тон. «Ей говоришь, а она не слышит. А когда я грубо говорю, она уже слушает. С одеждой у нее начинается: «Я не буду это носить, мне не нравится»», — поделилась Топурия. Поп-звезда пресекает все неуважительные разговоры дочери с их домашним персоналом. «Оливия говорит помощнице: «Принеси мне». Я говорю: «В смысле? Встала и принесла сама. Это взрослая женщина, ты не должна у нее просить». А она мне: «Ну ты же просишь». Она всё переносит на меня. Приходится объяснять, но это очень сложно», — призналась исполнительница хита «Улетаю».Кети также рассказала о том, как складываются отношения Оливии с отчимом. Певица отметила, что сначала всё было отлично, но потом начались проблемы в общении. «Например, мы сидим, и отчим делает ей замечание. А она не воспринимала. «Пусть мне мама скажет!» — вот так отвечала. Было очень сложно ей объяснить. Спасибо мужу за то, что он мудрый человек, сделала всё так, что не было болезненных моментов. Мне было сложно не вмешиваться, чтобы они сами наладили отношения. Она ревновала. Мы были вдвоем, а потом появился человек, с которым маму надо делить», — разоткровенничалась уроженка Тбилиси в YouTube-шоу Натальи Подольской. Трудные моменты остались в прошлом. Кети заверила, что у Оливии и ее отчима сейчас «огромная любовь». Более того, девочка слушается Льва даже больше, чем маму. У избранника артистки тоже есть дочь от прошлых отношений. Она на 4 года старше Оливии. Девочки не сразу поладили. Младшая во всем стремилась повторять за сводной сестрой, а ту это раздражало. В итоге они какое-то время конфликтовали. Лев призвал жену не вмешиваться, и это сработало. Ссоры закончились, началась дружба.