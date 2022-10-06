. Кого могут освободить от уплаты налогов в нынешней ситуации

Кто будет обязан заплатить налоги. Мобилизованные российские граждане, также, как и все остальные, обязаны точно в срок заплатить налоги. Как заявили представители ФНС России, физические лица, самозанятые и предприниматели не освобождаются ни от каких налоговых обязательств. Налоговики в письме за подписью заместителя руководителя федеральной службы Андрея Бударина, объяснили, каким образом отправляющиеся в ряды вооруженных сил граждане смогут поделиться своими доходами с государством. Так, предпринимателям, чтобы передать отчетность, нужно будет оформить доверенность на третьих лиц через командира подразделения. Этот документ следует отправить по почте. Рядовым гражданам, которые обязаны в конце года оплатить транспортный налог, налог на имущество и прочее, делать доверенность не обязательно. Внести за них платежи смогут родственники или друзья, заранее уточнив ИНН мобилизованного. Обычно ФНС рассылает уведомления и квитанции по месту прописки. Иногда граждане обязаны самостоятельно подавать декларации по форме 3-НДФЛ. Обычно такие требуются при оплате налогов за выигрыш, при продаже недвижимости и другого имущества, при получении какого-либо вознаграждения. Заплатить в этом случае также смогут друзья или родственники, но только при наличии доверенности. У самозанятых есть возможность настроить автоплатеж или передать право на уплату налогов финансовую организацию, где открыт счет, сообщает РБК. Ранее Центробанк и Минтруд объяснил механизм предоставления мобилизованным гражданам кредитных каникул. Так, отправляющиеся на службу обязаны предоставить в банк подтверждение того, что их призвали в ряды вооруженных сил России.