. Кому Владимир Путин дал отсрочку от мобилизации
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Кому Владимир Путин дал отсрочку от мобилизации

Кому Владимир Путин дал отсрочку от мобилизации
Президент РФ Владимир Путин внес изменение в мобилизацию. Главнокомандующий подписал указ, который вносит изменения в другой его указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Новый документ появился на официальном сайте Кремля. Согласно указу, теперь отсрочку от военной службы могут получить студенты очной и очно-заочной форм обучения, которые осваивают программы среднего профессионального и высшего образования. Мобилизации также не подлежат аспиранты. Кроме того, на отсрочку могут рассчитывать граждане, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров.
Полный текст указа: Внести в Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 39, ст. 6598) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: «1. Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения: а) в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки); б) в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; в) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-­технологических центров; г) в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.». Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.
# Шоу-бизнес Путин Владимир
По материалам: z-aya

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