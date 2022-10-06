. Ксения Собчак поддержала оскорбительные высказывания Аллы Пугачевой

Ведущая и журналистка Ксения Собчак просит оставить Примадонну в покое. Светская львица поддержала Аллу Пугачеву, уехавшую в Израиль. Пока все осуждают Примадонну, журналистка напомнила, что каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Ксения Собчак встала на сторону Аллы Пугачевой, заявив, что та не сделала ничего противозаконного. 40-летняя журналистка попросила публику отстать от артистки и ее мужа. «Считаю, что мочить великую певицу за ее позицию — холопство. Вы можете не соглашаться, но то, с какой ненавистью и какими методами все это делается — ниже плинтуса», — написала ведущая.Вчера Алла Борисовна посвятила хейтерам дерзкий пост, который моментально вызвал массу негодования. «Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — высказалась 73-летняя Примадонна. Очевидно, Пугачева не говорила о поклонниках и слушателях. Исполнительница оскорбила тех, кто поливает ее грязью. На прошлой неделе артистка вместе с двойняшками Лизой и Гарри улетела в Израиль. По сообщениям СМИ, именно там дети продолжат учебу. Знаменитый замок в деревне Черная Грязь Алла Борисовна выставила на продажу — за недвижимость она просит миллиард.