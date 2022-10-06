. Кто родился 6 октября

Николай Григорьевич Цед (63 года), член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Работал в Военном институте физической культуры, Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Возглавлял АО «Росспиртпром».

Занимал должности заместителя губернатора Костромской области, главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

А ещё в этот день родились:

Алексей Алексеевич Анохин (62 года), председатель Костромской областной думы. Работал в администрации г. Галич, возглавлял комитет по делам молодёжи, департаменты социальной защиты населения, а также образования и науки администрации Костромской области. Занимал должности заместителя, первого заместителя губернатора Костромской области. Являлся директором Благотворительного фонда «Единение».

7 октября 2015 года был избран председателем Костромской областной думы.

Роман Андреевич Власов (32 года), российский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта РФ. Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы.

В 2008 году спортсмен получил серьёзную травму плеча, которая, по мнению врачей, была несовместима с большим спортом. Роман сумел полностью восстановиться и возобновил выступления на турнирах.

Роман Власов — один из самых титулованных российских борцов греко-римского стиля.

Борис Петрович Михайлов (78 лет), советский хоккеист, российский тренер. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер России. Играл за саратовский хоккейный клуб «Кристалл», за московские — «Локомотив» и ЦСКА. Много лет был капитаном сборной СССР.

В чемпионатах страны Борис Михайлов забросил 428 шайб, установив абсолютный советский хоккейный рекорд. Он — двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР.

После окончания спортивной карьеры Борис Петрович стал тренером. Был наставником команд СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва) и «Металлург» (Новокузнецк). Под его руководством сборная России впервые в своей истории победила на чемпионате мира (1993).

Александр Максович Шилов (79 лет), российский художник. Академик Российской академии художеств. Народный художник СССР.

Среди его работ — пейзажи, натюрморты, жанровые картины, графика. Но основной жанр его творчества — портрет. Художник создал целую галерею образов наших современников, начиная от простых людей, заканчивая портретами дипломатов, известных писателей, артистов, видных политических деятелей.

В 1997 году в Москве на основе переданной художником в дар России коллекции авторских произведений была учреждена Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова.

Юозас Станиславас Будрайтис (82 года), советский и литовский актёр театра и кино. Работал в Каунасском драматическом театре. На его сцене был занят в постановках «Шарунас»(«Князь Дайнавский»), «Синие кони на красной траве», «Калигула», «Дом для престарелых» и др.

В кино дебютировал в 1961 году в картине «Когда сливаются реки». Всего Юозас Будрайтис снялся в более 100 фильмах и сериалах. Среди них, «Служили два товарища», «Опасный возраст», «Русский бунт», «Апостол».

Актёр был атташе по культуре посольства Литвы в России.

Роллан Гургенович Мартиросов (1935-2020), российский авиаконструктор. Герой Труда Российской Федерации. После окончания в 1959 году Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе пришёл на работу в ОКБ Сухого. Ролан Гургенович участвовал в создании перехватчика Су‑15, бомбардировщика Су‑24, истребителя Су‑27 и др.

В 1991 году стал главным конструктором фронтового бомбардировщика Су-34. Под его техническим руководством были разработаны и воплощены основные технические решения самолёта.

Михаил Сергеевич Бабушкин (1893-1938), советский полярный летчик. Герой Советского Союза. Участвовал в полярных экспедициях по спасению ледоколов «Челюскин» и «Садко», а также в поисках экспедиции Умберто Нобиле и самолёта Сигизмунда Леваневского. Впервые в мире совершил посадку на Северный полюс.

Погиб Михаил Бабушкин 18 мая 1938 года в авиационной катастрофе недалеко от Архангельска.

Имя летчика носят залив Охотского моря, остров архипелага Новая Земля, один из районов Москвы, а также улицы в ряде городов России и бывшего СССР.