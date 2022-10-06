. Легендарная настольная игра CATAN («Колонизаторы») выходит на Xbox

Вадим Карасев





CATAN («Колонизаторы») можно считать одной из самых известных настольных игр в мире, если не брать в расчет «Монополию» и различные «патигеймы». CATAN представляет собой стратегию, в которой игрокам предстоит открывать новые земли, добывать ресурсы и стараться стать лучше соперников.

Уже скоро игра CATAN выйдет в версии для приставок Xbox. Сегодня состоялся анонс CATAN: Console Edition от команды Dovetail Games. Игра выходит в 2023 году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5.

С анонсом CATAN для консолей разработчики представили трейлер, где можно видеть игровой процесс. Стратегия сохранит в себе правила настольной игры, при этом предложив «ожившую» графику. В игре будет одиночный режим, мультиплеер по сети и локальный мультиплеер до 4 игроков.

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