. Максим Галкин высказался о своих путешествиях
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин высказался о своих путешествиях

Максим Галкин высказался о своих путешествияхЮморист Галкин в снятом в Испании видео заявил, что не устает от переездов и гастролей

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) высказался об усталости от путешествий. Посвященное этому видео, снятое в Испании, шоумен разместил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Меня тут друг спросил, не устаю ли я от такого количества переездов, гастролей, перелетов, разных городов. И я в очередной раз подумал о том, что я вообще от этого не устаю, потому что все-таки я занимаюсь любимым делом», — заявил Галкин. Он подчеркнул, что благодарен богу и зрителям за то, что у него его возможность путешествовать по всему миру.

Юморист рассказал, что сейчас находится в испанском городе Марбелья, где до этого никогда не был. «Совершенно потрясающая природа, умиротворение. (...) Какой-то воздух особенный, температура воды такая классная, бодрящая», — описал он впечатления от города. Артист также указал, что какое-то время будет выступать с концертами в Испании.

16 сентября Минюст включил Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В списке указано, что юморист занимается политической деятельностью. В графе «сведения об иностранных источниках» значится Украина.

Шоумен в ответ на решение Минюста заявил, что не считает себя иноагентом. Он также подчеркнул, что не намерен отказываться от политической сатиры.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Поезд с победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" совершил остановку в Москве
Поезд с победители Всероссийского конкурса "Большая
В чем опасность коридора затмений, когда он ожидается в октябре 2022 года
В чем опасность коридора затмений, когда он ожидается в октябре 2022
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 06.10.2022 (15 фото)
Начался суд над Кевином Спейси по делу о домогательствах
Начался суд над Кевином Спейси по делу о домогательствах
Максим Галкин высказался о своих путешествиях
Максим Галкин высказался о своих путешествиях
МАГАТЭ отказалось признать решение о переводе ЗАЭС в собственность России
МАГАТЭ отказалось признать решение о переводе ЗАЭС в собственность
Специалист рассказала, почему нельзя целовать даже чистых домашних питомцев
Специалист рассказала, почему нельзя целовать даже чистых домашних
Так и не встретились? Пока Пугачева обустраивается в Израиле, Галкин* оттягивается на море в Испании
Так и не встретились? Пока Пугачева обустраивается в Израиле, Галкин*
Дарья Луконькина стала «Мисс Нижний Новгород 2022» (16 фото)
Дарья Луконькина стала «Мисс Нижний Новгород 2022» (16 фото)
Олег Меньшиков отсудил у старушки квадратные метры
Олег Меньшиков отсудил у старушки квадратные метры
Первые детали Need for Speed Unbound: движок, открытый мир, кроссплатформа
Первые детали Need for Speed Unbound: движок, открытый мир,
Философа Дугина внесли в санкционный список Евросоюза
Философа Дугина внесли в санкционный список Евросоюза

Топ на сегодня

Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что
Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации
Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой экшн-камеры
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой экшн-камеры
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах

Еще по теме

Максим Галкин прокомментировал внесение в реестр иноагентов
Так и не встретились? Пока Пугачева обустраивается в Израиле, Галкин* оттягивается на море в Испании
Максим Галкин возгордился новым статусом
Максим Галкин «взорвал» Instagram видеощепоткой счастья своих детей