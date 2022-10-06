. Матвиенко призвала объективно разобраться, кто стоит за ЧП на «Северных потоках»

Необходимо выяснить, кто виноват в ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и кому они выгодны. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала в ходе выступления на саммите парламентов G20 6 октября.

В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» рядом с островом Борнхольм были обнаружены утечки. Выяснилось, что газопроводы повредили умышленно. Основной версией произошедшего считается диверсия. ФСБ России возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.

«Кто-то взорвал «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — два надежных газопровода для поставок газа в Европу. Разберитесь, пожалуйста, объективно, кто это сделал, в чьих это интересах», — заявила спикер.

Кроме того, Матвиенко ответила на критику представителей Великобритании в адрес России.

«Надо иметь моральное право, прежде чем кого-то обвинять, как у нас говорят, посмотреть в зеркало. Что касается обвинений в продовольственном кризисе, в энергетическом кризисе — ну господа, ну побойтесь бога. Зачем же вы с больной головы на здоровую. Вы сделали все для того, чтобы остановить поставки газа России в Европу», — указала спикер Совфеда.



