. Медведев заявил, что Западу вновь не удалось «порвать в клочья» экономику РФ

Западным государствам в очередной раз не удалось «порвать в клочья» российскую экономику. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Евросоюз 6 октября утвердил новый, восьмой пакет антироссийских санкций, который, в том числе, включает в себя запрет на транспортировку российской нефти в другие страны по цене выше установленного уровня по морю с 5 декабря 2022 года, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

Как написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя утверждение восьмого пакета антироссийских санкций, с самого начала российской спецоперации на Украине Запад начал последовательно «палить» по РФ из многоствольной «санкционной» реактивной системы залпового огня.

Однако оппоненты России никак не могут осознать, что она давно приспособилась к введенным ограничениям и быстро меняющимся обстоятельствам, отметил зампред Совбеза.

Стала замедляться инфляция, снизившись с 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре, и «есть все основания считать, что по результатам года она составит не более 12%», также «большую устойчивость» показал валовой внутренний продукт РФ, добавил Медведев.

«В общем, «порвать в клочья» нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное — у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития», — отметил замглавы Совета безопасности.