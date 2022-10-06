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Меркель заявила о невозможности достичь мира в Европе без участия России

Меркель заявила о невозможности достичь мира в Европе без участия РоссииЭкс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. Такое заявление она сделала на церемонии, посвященной 77-летию газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене, сообщает ТАСС.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — сказала экс-глава правительства ФРГ.
По ее мнению, события на Украине стали «глубоким поворотным моментом». Меркель также призвала очень серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, а «не классифицировать их как блеф».

Ранее Меркель заявила, что страны Евросоюза должны работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. По ее словам, Россия также должна быть привлечена к ее созданию, даже если странам европейского сообщества «для этого потребуется много выдержки».

Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, после чего обвинил Запад в «ядерном шантаже» и добавил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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