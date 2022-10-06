. Миро посмеялась над Викторией Боней, которая так и не смогла забраться на гору
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Миро посмеялась над Викторией Боней, которая так и не смогла забраться на гору

Миро посмеялась над Викторией Боней, которая так и не смогла забраться на гору
Модель Виктория Боня так и не смогла покорить вершину. На днях ведущая завершила свое приключение с восхождением на гору Манаслу в Гималаях. Модель призналась, что так и не достигла цели из-за схода лавин. Опасаясь за свою жизнь, экс-звезда «Дома-2» приняла решение оставить идею с покорением вершины. Лена Миро не оценила выбор Бони. Блогерша отметила, что теледива никогда не достигает своих целей.
«Спрашивается, а чего вообще лезла? Вечно с Боней так. Вечно что-то мешает Вике. То природа, то подруга, то замуж не взяли. Вот и теперь. Посвятила восхождение своему любимому. Потратила денег, но не залезла на гору, потому что не смогла», — написала Лена на сайте lena-miro.ru. Напомним, последние годы Боня живет в Монако. О возлюбленном модели ничего не известно, она держит его имя в тайне.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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