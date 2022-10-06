. Мистика или оптическая иллюзия? Исчезающая фигура на берегу

Вадим Карасев

Автор видео снимал домик на берегу озера, в котором отдыхают люди. В какой-то момент видно, как среди деревьев появляется фигура, напоминающая человека. Пользователи, посмотревшие ролик, начали спорить, что это могло быть. Кто-то говорит, что это нечто мистическое и паранормальное, кто-то винит технику, на которую производится съемка, другие называют произошедшее обычной оптической иллюзией. Свое мнение оставляйте в комментариях.