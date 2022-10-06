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Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах

Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах«Известия»: мобилизованные россияне на полигонах учатся стрелять и оказывать первую помощь

Призванные в рамках частичной мобилизации россияне рассказали корреспонденту «Известия» Валентину Трушнину о подготовке на военных полигонах.

Мобилизованных граждан учат правильно стрелять по целям на расстоянии от 200 до 600 метров, они отстреливают по два полных магазина патронов, отрабатывая одно упражнение.

«Изучаем медицину: как оказать первую помощь и все в таком духе. Мы — разведчики, нас учат пользоваться картами, изучать», — рассказал один из призывников.

Мобилизованные также отметили, что в палаточном лагере они не испытывают дискомфорта, поднимаются в шесть утра, отбой в десять вечера, их кормят три раза в день.

О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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