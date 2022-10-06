Вадим Карасев

«Известия»: Group-IB зафиксировала всплеск мошенничества с использование брендов пиццерий

Мошенники начали обманывать россиян на доставке еды с использованием брендов пиццерий, всплеск активности злоумышленников зафиксировали эксперты Group-IB, сообщают «Известия».

В сентябре было выявлено 100 поддельных сайтов популярных сетей фастфуда, где покупателю предлагалось получить пиццу с большой скидкой. Чтобы поучаствовать в акции «Дарим пиццу за 1 рубль», жертве предлагалось ответить на простые вопросы и ввести данные карты, после чего с нее списывалось 899 рублей якобы за подписку на сторонние сервисы, а данные карты оказывались скомпрометированы.

Специалисты платформы Digital Risk Protection раскрыли еще одну схему обмана. Оплатить заказ со скидкой на фейковом сайте можно было только онлайн, при этом к счету приписывался лишний ноль — так, вместо, например, 1,3 тысячи рублей у пользователя списывалось 13 тысяч.

«Розыгрыш призов под видом опроса или скидка от имени известных брендов — очень популярный вид скама. По нашим оценкам, количество случаев подобного онлайн-мошенничества только в первом полугодии выросло на 579% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — объяснил ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

Эксперты порекомендовали россиянам перед заказом убедиться в том, что они оплачивают покупку на официальном сайте компании, не переходить по сомнительным ссылкам или использовать приложение.

Ранее специалисты In4security рассказали о способе мошенничества с помощью сайта доставки суши. По данным экспертов, мошенники действуют от лица заинтересованной в общении девушки, которая просит жертв заказать ей суши на поддельном сайте доставки японской кухни.