. Муж Татьяны Лазаревой неожиданно заскучал по России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Муж Татьяны Лазаревой неожиданно заскучал по России

Муж Татьяны Лазаревой неожиданно заскучал по России
Супруг ведущей Татьяны Лазаревой*, Михаил Шац высказался о России.   Михаил Шац уже больше полугода находится за границей, а именно в Израиле, у него есть гражданство этой страны. И все же комик не устает повторять, что тоскует по России. *Михаил Шац и Татьяна Лазарева признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу Михаил & Соня Шац: «ПАПА, ЗАКРОЙ ДВЕРЬ», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 57-летний ведущий откровенничает, что скучает по стране, в которой построил успешную карьеру. «Мне очень тяжело думать о том, что я никогда не смогу вернуться в Россию. Я очень люблю эту страну, города, людей. На кладбище лежат мои мама и папа, бабушка и дедушка. Я всегда обожал Питер. Мне горько осознавать, что я не смогу вернуться в этот город», — грустит Шац во время You-Tube-шоу «Папа, закрой дверь».
Однако больше всего при спешном переезде его занимали мысли о наследниках. «Страшно представить себе переживания детей, те эмоции, которые они сейчас проживают, видя, как рушится на глазах жизнь семьи. Нельзя оставлять их с этим один на один», — говорил он. Об этом периоде вспомнила дочь Михаила. «Первые 3 месяца я находилась в какой-то прострации абсолютно. У меня было четкое ощущение, что я вернусь в Россию. Для меня это не было завершенным решением. Но при этом ты находишься в дымке, с непониманием того, что произойдет с местом, в котором ты жил до этого. Не пониманием, что делать со своей жизнью в новых европейских реалиях. Я ушла из медиапространства, продакшена и оказалась в испанском городе Марбелья, где теннис, падл, сиеста и креветки», — смеясь, отмечает Софья. К слову, адаптация к новой местности прошла куда легче, чем к внезапной новости о разводе родителей. «Мне, например, никто ничего не сказал. Сказали спустя очень большое время. Младшей сестре мама уже все сказала, и поэтому я прифигела в какой-то момент», — удивлялась 24-летняя Соня.
# Шоу-бизнес Лазарева Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Мистика или оптическая иллюзия? Исчезающая фигура на берегу
Мистика или оптическая иллюзия? Исчезающая фигура на берегу
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 6-9 октября
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 6-9
Малые спутники с солнечными отражателями создадут космическую рекламу
Малые спутники с солнечными отражателями создадут космическую рекламу
«Названивает в пьяном бреду»: любовница Пьера Нарцисса преследует его дочь
«Названивает в пьяном бреду»: любовница Пьера Нарцисса преследует его
Известная актриса раскрыла сложности работы на телевидении
Известная актриса раскрыла сложности работы на телевидении
Муж Татьяны Лазаревой неожиданно заскучал по России
Муж Татьяны Лазаревой неожиданно заскучал по России
Шахназаров посмеялся над эмиграцией Аллы Пугачевой
Шахназаров посмеялся над эмиграцией Аллы Пугачевой
Алексей Кортнев высказался о побеге Максима Галкина*
Алексей Кортнев высказался о побеге Максима Галкина*
Скандальный журналист высмеял плачущего Бориса Корчевникова
Скандальный журналист высмеял плачущего Бориса Корчевникова
Кому Владимир Путин дал отсрочку от мобилизации
Кому Владимир Путин дал отсрочку от мобилизации
Собянин утвердил проект первой кольцевой станции метро за 60 лет
Собянин утвердил проект первой кольцевой станции метро за 60 лет
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в новом байопике
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в новом байопике

Топ на сегодня

Алла Пугачева - старая маразматичка, заявил музыкальный критик
Алла Пугачева - старая маразматичка, заявил музыкальный критик
Информация о сдаче в плен бойца ВС РФ оказалась частично недостоверной
Информация о сдаче в плен бойца ВС РФ оказалась частично недостоверной
Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к России
Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к России
Наталья Ветлицкая - насквозь прогнивший человек, считает Борисова
Наталья Ветлицкая - насквозь прогнивший человек, считает Борисова
Заставка, которую знают все
Заставка, которую знают все

Еще по теме

Дочь Татьяны Лазаревой была в шоке от развода родителей
Бывший муж Татьяны Лазаревой рассказал, как рушится жизнь его детей
Татьяна Лазарева* решила выставить условия для возращения в Россию
Татьяна Лазарева испытывает ужас вины