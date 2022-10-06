. Муж Татьяны Лазаревой неожиданно заскучал по России

Супруг ведущей Татьяны Лазаревой*, Михаил Шац высказался о России. Михаил Шац уже больше полугода находится за границей, а именно в Израиле, у него есть гражданство этой страны. И все же комик не устает повторять, что тоскует по России. *Михаил Шац и Татьяна Лазарева признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу Михаил & Соня Шац: «ПАПА, ЗАКРОЙ ДВЕРЬ», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 57-летний ведущий откровенничает, что скучает по стране, в которой построил успешную карьеру. «Мне очень тяжело думать о том, что я никогда не смогу вернуться в Россию. Я очень люблю эту страну, города, людей. На кладбище лежат мои мама и папа, бабушка и дедушка. Я всегда обожал Питер. Мне горько осознавать, что я не смогу вернуться в этот город», — грустит Шац во время You-Tube-шоу «Папа, закрой дверь».Однако больше всего при спешном переезде его занимали мысли о наследниках. «Страшно представить себе переживания детей, те эмоции, которые они сейчас проживают, видя, как рушится на глазах жизнь семьи. Нельзя оставлять их с этим один на один», — говорил он. Об этом периоде вспомнила дочь Михаила. «Первые 3 месяца я находилась в какой-то прострации абсолютно. У меня было четкое ощущение, что я вернусь в Россию. Для меня это не было завершенным решением. Но при этом ты находишься в дымке, с непониманием того, что произойдет с местом, в котором ты жил до этого. Не пониманием, что делать со своей жизнью в новых европейских реалиях. Я ушла из медиапространства, продакшена и оказалась в испанском городе Марбелья, где теннис, падл, сиеста и креветки», — смеясь, отмечает Софья. К слову, адаптация к новой местности прошла куда легче, чем к внезапной новости о разводе родителей. «Мне, например, никто ничего не сказал. Сказали спустя очень большое время. Младшей сестре мама уже все сказала, и поэтому я прифигела в какой-то момент», — удивлялась 24-летняя Соня.