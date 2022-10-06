. Мужа Равшаны Курковой освободили от службы

Экс-супруг актрисы Равшаны Курковой не поедет на фронт. После объявления в России частичной мобилизации экс-супруг Равшаны Курковой сразу сообщил подписчикам, что подлежит призыву. Стас Румянцев, не колеблясь, отправился в военкомат. 33-летний артист объявил о своем решении в личном блоге. «Не осуждайте и простите! Пришла повестка вчера, был в военкомате. Я — моряк и служил на корабле. Но призывают в пехоту. Кантемировская танковая дивизия. Окоп, лопата, автомат. Со мной еще не все решено, жду 28 сентября, медкомиссия вынесет решение. Пока жду встречи с бандиткой, чтобы обнять ее перед отъездом. Я вернусь!» — писал он. Позже Румянцев вышел на связь, чтобы успокоить фанатов. Актер заявил, что российская армия пока в нем не нуждается, и объяснил, почему. «Мне сказали, мол, пока идите. Но, может, еще призовем». То есть я пока поставлен на карандаш», — отметил мужчина.«Дело в том, что я моряк. И никогда не держал в руках автомат, — добавил Стас. — Моя учетная специальность — командир отделения специалистов корабельных паровых турбин. И потом, у меня нет военного опыта. Я служил на корабле, который никогда не выходил на боевые задания», цитирует Daily storm. Румянцев признавался, если он вступит ряды военнослужащих РФ, то будет воевать против брата, который числится в украинской армии. «В чем моя личная драма: я родился в СССР, на Урале. Когда мне был год, семья переехала в УССР, в город Каменец-Подольский на западной Украине. Учился в украинской школе до пятого класса. В 10 лет успешно сдал экзамен в Третий Московский кадетский корпус. Переехал в Москву и по сей день живу здесь. Я люблю Украину и ее народ. Я люблю Россию и ее народ. Мой троюродный брат В. Крыжановский был призван в ВСУ. Он мой родной человек. Теперь вы понимаете, что у меня творится внутри... Я не рассматриваю варианты отъезда из страны. Я не осуждаю никого, кто сделал такой выбор. Каждый остается честен с самим собой. И кто уехал — тоже! У каждого свой путь на земле! Не судите других людей, и будет вам счастье! Старайтесь понять и почувствовать каждого, принять и даже полюбить врага своего», — писал он в соцсетях.