. На парижской Неделе моды на Беллу Хадид нанесли спрей, который превратился в платье. И да, его можно стирать!

Принято считать, что наука и мода — это две непересекающиеся параллели. Но французский бренд Coperni опроверг это утверждение. На Неделе моды в Париже они представили жидкое платье-спрей, которое нанесли на тело топ-модели Беллы Хадид. Стоит ли говорить, что эта инновация произвела настоящий фурор и стала главной сенсацией показа?! Что же это за платье и можно ли его носить как обычную одежду, мы расскажем ниже.

Жидкое платье Coperni стало сенсацией на Неделе моды в Париже

Инновационный состав был нанесён на тело известной топ-модели Беллы Хадид.

Удивительно, но это самая настоящая трикотажная одежда, которую вполне можно носить

Жидкий спрей состоит из хлопковых волокон и полимерного раствора, который испаряется на теле, превращая «краску» в полноценную ткань.

Одежда на теле Беллы создавалась примерно 9 минут

Готовое платье издалека напоминало одежду, выполненную из шёлка или тончайшего хлопка, а на ощупь было мягким, эластичным и фактурным, чем-то отдалённо напоминающим губку.

Технология жидкой ткани была разработана компанией Fabrican

Разработчиком выступил доктор Мануэль Торрес, который и наносил раствор на топ-модель. Создатель утверждает, что нетканый материал может быть изготовлен из различных видов волокон: от натуральных до синтетических, включая шерсть, хлопок, нейлон, целлюлозу и углеродные нановолокна.

Самая интересная фишка платья состоит в том, что его можно носить повторно и даже стирать!

А можно растворить и нанести на тело заново. Тут уж ваша фантазия безгранична.

Жидкая одежда — это настоящий прорыв в лёгкой промышленности!

К слову, в теории технологию можно будет использовать не только для создания одежды, но в дизайнерских, мебельных и арт-проектах. Абсолютно уникальная технология, которая послужила глотком воздуха для различных творческих слоёв!

Сама же Белла невероятно волновалась, выступая моделью Coperni

Из-за плотного графика у модели не получилось отрепетировать этот номер, поэтому всё происходящее на подиуме стало экспромтом.

Помимо всего этого, Белла призналась, что ужасно замёрзла

Что совсем неудивительно, учитывая одежду, в которой она вышла на подиум.

Топ-модель призналась, что данный перфоманс стал вершиной её карьеры

«Я думаю, что это был лучший момент в моей жизни», — сказала Белла репортёрам и своим друзьям.

Белла Хадид с основателями модного Дома Coperni Себастьеном Мейером и Арно Вайаном

А вот как всё это происходило — поистине завораживающее действие!

Безусловно, Белла стала украшением и достойным выбором модного дома для демонстрации настолько необычного платья. Кстати, представители Coperni заметили, что выбрали Беллу Хадид, так как она серьёзно интересуется технологиями и уже ни раз участвовала в необычных модных проектах.