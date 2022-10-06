. На рынке недвижимости обваливаются цены

Эксперт рассказал, что творится на рынке недвижимости. Общественно-политические события последних недель отразились в том числе и на рынке недвижимости. Эксперт и глава риэлторской компании Константин Барсуков рассказал, что произошло с ценами сразу после объявления частичной мобилизации, и дал прогноз, как рынок поведет себя дальше. По словам специалиста, в Москве в первую неделю после объявления о мобилизации число объявлений о срочной продаже квартир выросло в три раза. При этом спрос сократился примерно на 20%. Произошло падение цен, однако не сказать, чтобы оно было очень уж велико. Просто те, кто хотел продать жилье подороже, решили умерить свои аппетиты, отметил эксперт. «Многие люди, которые выставляли квартиры по завышенным ценам ранее, начали их резко опускать до рыночной цены. Произошел триггер. Плюс появилась часть людей, которые решили уехать из страны. Соответственно, они выставляют квартиры сразу по заниженным ценам. Вот это все потянуло за собой рынок, уводя его от завышенных цен в объявлениях к реальной ситуации», — сказал Барсуков. Снижение стоимости жилья коснулось также и рынка новостроек. Глава компании отметил, что большинство застройщиков, рекламируя свои проекты, одним из главных преимуществ называют субсидирование ставки по ипотеке. А это, по мнению Барсукова, признак того, что квартиры плохо продаются. «У первички есть запас в сравнении со вторичкой — это разница в ставке. Льготная ипотека в банках максимум семь процентов, а вторичка начинается от девяти. То есть уже видна разница. Первичка таким образом оттягивает спрос со вторички. Плюс первичка так поддерживает цены на уровне чуть выше, чем вторичка», — заявил эксперт изданию Lenta.ru. Глава компании подчеркнул, что дальнейшая динамика зависит от того, будет ли продлена программа государственного софинансирования жилищных займов на новые дома. Если льготная ипотека свернется, то покупатели будут чаще приобретать вторичное жилье, а стоимость новых квадратных метров будет снижаться еще быстрее. Эксперт также дал прогноз, что ценник достигнет своего минимума с января 2022 года к ноябрю. Падение составит около 20-25% от уровня начала года. Ранее стало известно о продлении программы Дальневосточной ипотеки. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Олегом Кожемяко в начале сентября. Прежде датой окончания считалось 31 декабря 2024 года.