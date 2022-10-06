. Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем

Наталья Фриске рассказала, что у нее нет выбора. Бизнесвумен в этом году впервые стала мамой – она родила девочку, которую назвала Луной. Сестра известной певицы воспитывает малышку одна, потому что с отцом ребенка рассталась еще во время беременности. Однако мужчина окончательно не ушел из ее жизни и даже приезжал на выписку из роддома, чтобы увидеть дочь. Как выяснилось, Фриске продолжает общаться и с бывшим супругом Сергеем Вшивковым, который поднимал на нее руку. Известно, что Наталья развелась с мужем-тираном в 2020 году. Тому было несколько причин: его агрессивное поведение и их генетическая несовместимость, мешавшая Наталье завести ребенка. В итоге она приняла решение уйти от Вшивкова, но у них остался общий бизнес – кафе на Шри-Ланке, и вести дела приходится совместными усилиями. «Приходится общаться, у нас совместный бизнес… Обсуждаем только работу. Что у него нового, я не знаю», — сообщила Наталья.Стоит отметить, что и к отцу ее дочери Фриске относится неприязненно и весьма сожалеет, что сблизилась с ним. Сестра певицы рассказывала, что познакомилась с Александром Титовым в караоке, они друг другу понравились, и тогда Наталья пошла ва-банк и призналась спутнику, что ищет донора для ребенка. Она не хотела заводить роман, но Александр ее очаровал и уговорил жить вместе. Однако все закончилось довольно быстро, потому что Титов оказался неуравновешенным типом. «Я его познакомила с родителями и представила как донора. Он очень несдержанный, как псих, в общем. Он меня доводил беременную до таких истерик — я боялась, что у меня случится выкидыш. Я ему сказала: «Собирай вещи и уходи», — объяснила Фриске.