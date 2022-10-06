. Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем

Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем

Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем
Наталья Фриске рассказала, что у нее нет выбора. Бизнесвумен в этом году впервые стала мамой – она родила девочку, которую назвала Луной. Сестра известной певицы воспитывает малышку одна, потому что с отцом ребенка рассталась еще во время беременности. Однако мужчина окончательно не ушел из ее жизни и даже приезжал на выписку из роддома, чтобы увидеть дочь. Как выяснилось, Фриске продолжает общаться и с бывшим супругом Сергеем Вшивковым, который поднимал на нее руку. Известно, что Наталья развелась с мужем-тираном в 2020 году. Тому было несколько причин: его агрессивное поведение и их генетическая несовместимость, мешавшая Наталье завести ребенка. В итоге она приняла решение уйти от Вшивкова, но у них остался общий бизнес – кафе на Шри-Ланке, и вести дела приходится совместными усилиями. «Приходится общаться, у нас совместный бизнес… Обсуждаем только работу. Что у него нового, я не знаю»,  — сообщила Наталья.
Стоит отметить, что и к отцу ее дочери Фриске относится неприязненно и весьма сожалеет, что сблизилась с ним. Сестра певицы рассказывала, что познакомилась с Александром Титовым в караоке, они друг другу понравились, и тогда Наталья пошла ва-банк и призналась спутнику, что ищет донора для ребенка. Она не хотела заводить роман, но Александр ее очаровал и уговорил жить вместе. Однако все закончилось довольно быстро, потому что Титов оказался неуравновешенным типом. «Я его познакомила с родителями и представила как донора. Он очень несдержанный, как псих, в общем. Он меня доводил беременную до таких истерик — я боялась, что у меня случится выкидыш. Я ему сказала: «Собирай вещи и уходи», — объяснила Фриске.
# Шоу-бизнес Фриске Жанна
По материалам: z-aya

Последние новости

Перемены в личной жизни: кому из знаков зодиака нельзя ссориться с партнером в октябре 2022 года
Перемены в личной жизни: кому из знаков зодиака нельзя ссориться с
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса
Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса
ЧП: Полицейский убил десятки детей
ЧП: Полицейский убил десятки детей
Виктория Боня рассказала об еще одной трагедии в горах
Виктория Боня рассказала об еще одной трагедии в горах
Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем
Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем
Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили
Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили
Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном
Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном
9-летний сын Павла Прилучного принял участие в шоу на СТС
9-летний сын Павла Прилучного принял участие в шоу на СТС
Илья Авербух высказался о Татьяне Тарасовой, госпитализированной сегодня
Илья Авербух высказался о Татьяне Тарасовой, госпитализированной
Ольга Бузова - ничтожество, считает Яна Поплавская
Ольга Бузова - ничтожество, считает Яна Поплавская

Топ на сегодня

Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что
Илья Авербух отдал свою жену другому мужчине
Илья Авербух отдал свою жену другому мужчине
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский

Еще по теме

Жанна Фриске, новости на сегодня, 24.12.2015: последнее желание певицы
Сестра Жанны Фриске раскрыла ее тайну
Сестра Жанны Фриске об отце дочери: «Была ошибка, что позволила ему встретить нас из роддома»
Наталья Фриске показала фото памятнике Жанне