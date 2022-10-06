. «Названивает в пьяном бреду»: любовница Пьера Нарцисса преследует его дочь
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«Названивает в пьяном бреду»: любовница Пьера Нарцисса преследует его дочь

«Названивает в пьяном бреду»: любовница Пьера Нарцисса преследует его дочь

После смерти Пьера Нарцисса объявилась женщина, которая неожиданно стала конфликтовать с семьей певца. Любовница выясняет отношения с супругой музыканта Валерией, а также атакует звонками его несовершеннолетнюю дочь.


О певице Ксении Грин заговорили после похорон Пьера Нарцисса — женщина на всю страну назвала себя любовницей артиста. Если поначалу бывшая жена и дочь исполнителя никак не реагировали на скандальные заявления блондинки, то теперь они молчать не в силах.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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