. «Названивает в пьяном бреду»: любовница Пьера Нарцисса преследует его дочь

После смерти Пьера Нарцисса объявилась женщина, которая неожиданно стала конфликтовать с семьей певца. Любовница выясняет отношения с супругой музыканта Валерией, а также атакует звонками его несовершеннолетнюю дочь.

О певице Ксении Грин заговорили после похорон Пьера Нарцисса — женщина на всю страну назвала себя любовницей артиста. Если поначалу бывшая жена и дочь исполнителя никак не реагировали на скандальные заявления блондинки, то теперь они молчать не в силах.