. Need for Speed Unbound официально анонсировали — первый трейлер
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Need for Speed Unbound официально анонсировали — первый трейлер

Need for Speed Unbound официально анонсировали — первый трейлер


Издательство Electronic Arts сегодня официально анонсировало новую часть серии Need for Speed. Как ранее сообщали инсайдеры, игра получила название Need for Speed Unbound, а в дебютном трейлере проект демонстрируется под музыку рэпера A$AP Rocky.


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Релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря 2022 года на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Игра не выйдет на консолях прошлого поколения.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Need for Speed Unbound официально анонсировали — первый трейлер
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