Need for Speed Unbound официально анонсировали — первый трейлер
Сегодня, 17:55 Вадим Карасев
Издательство Electronic Arts сегодня официально анонсировало новую часть серии Need for Speed. Как ранее сообщали инсайдеры, игра получила название Need for Speed Unbound, а в дебютном трейлере проект демонстрируется под музыку рэпера A$AP Rocky.
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Релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря 2022 года на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Игра не выйдет на консолях прошлого поколения.
По материалам: newxboxone