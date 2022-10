. Need for Speed Unbound официально анонсировали — первый трейлер

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts сегодня официально анонсировало новую часть серии Need for Speed. Как ранее сообщали инсайдеры, игра получила название Need for Speed Unbound, а в дебютном трейлере проект демонстрируется под музыку рэпера A$AP Rocky.

Релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря 2022 года на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Игра не выйдет на консолях прошлого поколения.