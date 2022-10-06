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Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2022 году стала французская писательница Анни Эрно. Об этом сообщили в твиттере (заблокирован в России) Нобелевского комитета.

В сообщении говорится, что премию Эрно получила "за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти".

В своих текстах Эрно последовательно и с разных сторон исследует жизнь, отмеченную существенными различиями в отношении пола, языка и класса. Ее путь к писательству был долгим и трудным, — говорится на сайте Нобелевской премии.

Эрно известна своими автобиографическими романами. Например, в одной из самых известных своих книг под названием "Событие" (L'Événement) она рассказала о том, как сделала аборт в 1963 году — в это время во Франции прерывание беременности являлось нелегальным. По мотивам ее книги был снят фильм режиссера Одри Диван, который в прошлом году получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.

Первый роман Эрно под названием "Пустые шкафы" (Les armoires vides) вышел в 1974 году. Последняя книга, Le jeune homme, была опубликована в этом году. С 1974 года Эрно опубликовала более 20 книг, из них шесть книг переведены на русский язык: "Событие", "Женщина", "Во власти", "Память девушки", "Годы" и "Обыкновенная страсть".


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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