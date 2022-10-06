. Новая видеокарта NVIDIA RTX 4090 по размерам больше Xbox Series S

Вадим Карасев





NVIDIA представила некоторое время назад новую видеокарту, которая сразу поразила своими размерами игроков. Сейчас же в сети появились разные сравнения размеров этой карты с другими устройствами. В частности, с приставками Xbox Series X и Xbox Series S.

Как оказалось, по размерам карта NVIDIA RTX 4090 больше приставки Xbox Series S по объему:

Xbox Series S — 27,5×15,1×6,5 = 2699,125 см³GeForce RTX 4090 — 33,6×14,0×6,1 = 2869,44 см³

Ниже на фото можно видеть сравнение NVIDIA RTX 4090 с Xbox Series S.





Игровая приставка Xbox Series X оказалась все же больше NVIDIA RTX 4090, но по высоте карта ее превосходит.





Выйдет NVIDIA RTX 4090 в продажу 12 октября по цене в $1599.