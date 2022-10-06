. Новый трейлер Medieval Dynasty представили к релизу игры на Xbox и в Game Pass

Вадим Карасев





Уже завтра, 6 октября, состоится релиз игры Medieval Dynasty на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5. Игроки с консолями Xbox получат проект сразу после релиза в подписке Game Pass. В июне игра была добавлена в Game Pass для PC.

Разработчики Medieval Dynasty представили сегодня новый трейлер, приуроченный к скорому выходу игры на next-gen консолях. Отметим, что запуск проекта Medieval Dynasty на Xbox One и Playstation 4 на данный момент не планируется.

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Напомним, игра Medieval Dynasty представляет собой «выживач» в сеттинге средневековья: