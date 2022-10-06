. Олег Газманов, Юлия Чичерина и Николай Расторгуев попали в новый санкционный список ЕС
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Олег Газманов, Юлия Чичерина и Николай Расторгуев попали в новый санкционный список ЕС

Олег Газманов, Юлия Чичерина и Николай Расторгуев попали в новый санкционный список ЕС

Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения коснулись 30 физических и 7 юридических лиц.

В новый санкционный список попали известные российские артисты: певица Юлия Чичерина, которая уже давно поддерживает Донбасс, исполнители патриотических песен Николай Расторгуев и Олег Газманов. ЕС также наложил персональные санкции на главу ЦИК Эллу Памфилову и политолога Александра Дугина, чья дочь Дарья в августе погибла при умышленном взрыве автомобиля (официально расследование СКР еще идет, издание NYT со ссылкой на анонимные источники в американских спецслужбах вчера сообщило, что взрыв мог быть санкционирован представителями правительства Украины).

Среди юридических лиц под санкции ЕС попали АО "Гознак", машиностроительный завод "Авангард", завод имени Дегтярева. Санкции наложены и на ЦИК России.

В рамках восьмого пакета также был введен запрет на обслуживание криптокошельков россиян, запрет на импорт российских товаров на сумму 7 млрд евро и другие санкции.


Надя Бесчетникова
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По материалам: spletnik.ru

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