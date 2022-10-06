. Олег Меньшиков отсудил у старушки квадратные метры

61-летний актер Олег Меньшиков выиграл суд у пенсионерки. Судебное разбирательство между народным артистом России и пенсионеркой, завершилось. Светлане Савицкой было отказано в требовании вернуть ей половину квартиры в центре Москве и подселиться к звезде фильма «Утомленные солнцем». Светлана и ее супруг еще в 1996 году приобрели 170-метровое жилье на Фрунзенской набережной. Документы оформили на мужа Савицкой. Однако через год их брак распался. Супруги смогли договориться при разводе, что если продадут квартиру, то полученную сумму поделят поровну. После разрыва Светлана не общалась с экс-возлюбленным, но была уверена, что полквартиры у нее точно есть.В 2017 году Савицкая позвонила бывшему мужу, но тот не вышел на связь. Тогда она пришла в дом на Фрунзенской набережной. Там ей также не открыли дверь. В полиции информации об экс-супруге не нашлось. Однако выяснилось, что его не стало еще в 2004 году. Права на квартиру перешли его родителям, а те продали квадратные метры кинозвезде. О договоренности Светланы и ее когда-то любимого мужчины никто не знал. Савицкая обратилась в суд в 2018-м. Она потребовала аннулировать сделку купли-продажи и признать ее право на половину апартаментов. В иске женщине отказали, но та не отступила. В мае этого года она подала новый иск. Пять заседаний не дали Светлане никакого результата. Жилье так и осталось у Меньшикова, сообщает Mash. Артист счастлив в браке с Анастасией Черновой. Влюбленные сыграли свадьбу в 2005 году. Стало известно, что супруга Меньшикова в 2021 году зарабатывала по 23 тысячи рублей в месяц, то есть 276 тысяч за год. В то же время, доход Олега Евгеньевича составил порядка 60 миллионов рублей. В его собственности, помимо упомянутой квартиры, числится автомобиль Mercedes-BenzGLS 400. Кристина Асмус призналась, что обожает Меньшикова.