. Ольга Бузова - ничтожество, считает Яна Поплавская

Ведущая и певица Ольга Бузова не угодила Яне Поплавской. 55-летняя актриса Яна Поплавская не раз критиковала 36-летнюю певицу и телеведущую Ольгу Бузову за излишнюю звездность. В новом интервью она охарактеризовала молодую шоувумен ярким эпитетом «отрыжка поколения». «Вы знаете, она на самом деле уникальный эксперимент. Чей-то. Если бы знала фамилии, я бы их озвучила. Но я не вела журналистское расследование… Вот действительно: талантам нужно помогать, ничтожества пробьются сами. Человек, не обладающий даже двумя извилинами, необразованный совершенно…» — высказалась Поплавская о Бузовой в YouTube-шоу «Алена, блин!». Актриса отметила, что не общалась с популярным блогером лично, но смотрела ее интервью и удивилась низким интеллектуальным способностям кумира миллионов. А историю с приглашением Ольги на сцену МХАТа Яна назвала ужасом.Поплавская посетовала, что тысячи по-настоящему талантливых представителей молодежи пытаются стать известными, а слава приходит к таким, как Бузова. «Талант как звезда — горит. Это господь бог половником отливает таланта людям. Господи, а тут ведь даже двух капель не накапали! Когда отключается фонограмма, это же просто вой раненого марала! — продолжила возмущаться Поплавская. — Это ж надо было сесть, так поржать над обществом и сказать: «Давайте из бездарной девушки сделаем звезду, вложим туда деньги…» И ведь получилось! Но ненадолго». «Не может человек занимать то место, которое предназначено другим. Нельзя воспитывать в поколении дурновкусие. На чем растем? Нельзя, чтобы выходил человек и говорил про большой… (пенис. — Прим. авт.) Вот такие у нас кумиры? Нет. Люди этого не хотят. Им это не нужно. Это то, чем их «кормят». Кстати, однажды пиарщик Бузовой высказался о Поплавской. Оказалось, он даже не знает, кто это.