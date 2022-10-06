. Омерзительны Потап сдал Ивана Урганта, заявил Шахназаров

Журналист высказался о скандале с ведущим и актером Иваном Ургантом. В мире шоу-бизнеса снова обсуждают скандал, который возник между Потапом и Иваном Ургантом. Украинский музыкант сделал громкое заявление, фактически предав телеведущего. Потап в одном из последних интервью посмаковал подробности личного разговора с Иваном Ургантом. Украинский музыкант говорит, что в феврале телеведущий позвонил ему и рыдал в трубку, после чего попросил прощения. История с самого начала выглядела неправдоподобной, а Иван даже решил впервые за несколько месяцев прервать молчание и высказаться о том, что же все-таки произошло во время этой беседы. Многих возмутило, что Потап не только передает на большую аудиторию детали частных разговоров, но и еще и врет. Даже журналист Михаил Шахназаров, постоянно критикующий Урганта, был удивлен таким поступком украинского артиста.«Потап сдал Урганта. Я уверен, что тот ему позвонил, но сам Потап омерзительный тип. Он сдает его зачем? Просто показывает: не пытайся на двух стульях усидеть. Либо вали в Израиль, или в Штаты», — сказал журналист в эфире шоу «Полный абзац». Интересно, что на Ивана последние месяцы со всех сторон льется хейт. Многим не понравилась его публикация в конце февраля, которую он опубликовал в социальных сетях. А затем и неожиданный отпуск, который он себе устроил на фоне разворачивающихся боевых действий на Украине. Что касается Потапа, то его в России больше не ждут. Музыкант ранее активно выступал в нашей стране и зарабатывал большие деньги, но теперь критикует действия российских поклонников и говорит: больше он сюда ни ногой. Кроме Потапа резко о стране высказываются также и Светлана Лобода, ранее называвшая себя российской артисткой, певец Макс Барских и другие.