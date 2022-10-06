. Омерзительны Потап сдал Ивана Урганта, заявил Шахназаров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Омерзительны Потап сдал Ивана Урганта, заявил Шахназаров

Омерзительны Потап сдал Ивана Урганта, заявил Шахназаров
Журналист высказался о скандале с ведущим и актером Иваном Ургантом. В мире шоу-бизнеса снова обсуждают скандал, который возник между Потапом и Иваном Ургантом. Украинский музыкант сделал громкое заявление, фактически предав телеведущего. Потап в одном из последних интервью посмаковал подробности личного разговора с Иваном Ургантом. Украинский музыкант говорит, что в феврале телеведущий позвонил ему и рыдал в трубку, после чего попросил прощения. История с самого начала выглядела неправдоподобной, а Иван даже решил впервые за несколько месяцев прервать молчание и высказаться о том, что же все-таки произошло во время этой беседы. Многих возмутило, что Потап не только передает на большую аудиторию детали частных разговоров, но и еще и врет. Даже журналист Михаил Шахназаров, постоянно критикующий Урганта, был удивлен таким поступком украинского артиста.
«Потап сдал Урганта. Я уверен, что тот ему позвонил, но сам Потап омерзительный тип. Он сдает его зачем? Просто показывает: не пытайся на двух стульях усидеть. Либо вали в Израиль, или в Штаты», — сказал журналист в эфире шоу «Полный абзац». Интересно, что на Ивана последние месяцы со всех сторон льется хейт. Многим не понравилась его публикация в конце февраля, которую он опубликовал в социальных сетях. А затем и неожиданный отпуск, который он себе устроил на фоне разворачивающихся боевых действий на Украине. Что касается Потапа, то его в России больше не ждут. Музыкант ранее активно выступал в нашей стране и зарабатывал большие деньги, но теперь критикует действия российских поклонников и говорит: больше он сюда ни ногой. Кроме Потапа резко о стране высказываются также и Светлана Лобода, ранее называвшая себя российской артисткой, певец Макс Барских и другие.    
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

Последние новости

Россия даст Белоруссии полтора миллиарда долларов на импортозамещение
Россия даст Белоруссии полтора миллиарда долларов на импортозамещение
Приметы расскажут, к чему надеть одежду задом наперед
Приметы расскажут, к чему надеть одежду задом наперед
Описаны последствия отказа мира от ядерного оружия
Описаны последствия отказа мира от ядерного оружия
Уридин вылечил сердце мышей-диабетиков
Уридин вылечил сердце мышей-диабетиков
Алексей Учитель решил выйти из Российского оскаровского комитета
Алексей Учитель решил выйти из Российского оскаровского комитета
Трое россиян заживо сгорели в аварии
Трое россиян заживо сгорели в аварии
Труп Бориса Моисеева подкинули в квартиру
Труп Бориса Моисеева подкинули в квартиру
В Подмосковье трехлетний мальчик умер после падения с самоката
В Подмосковье трехлетний мальчик умер после падения с самоката
Омерзительны Потап сдал Ивана Урганта, заявил Шахназаров
Омерзительны Потап сдал Ивана Урганта, заявил Шахназаров
Юлия Пересильд рассказала, когда ее жизнь разделилась на до и после
Юлия Пересильд рассказала, когда ее жизнь разделилась на до и после
Борис Корчевников рыдая, рассказал о солдатах
Борис Корчевников рыдая, рассказал о солдатах
Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году традиционно отпразднуют в октябре
Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году традиционно отпразднуют в

Топ на сегодня

Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи Украине
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Участника финского "Кто хочет стать миллионером?" попросили назвать столицу Таиланда
Участника финского "Кто хочет стать миллионером?" попросили
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным
Доля России в европейском импорте газа упала
Доля России в европейском импорте газа упала

Еще по теме

Иван Ургант в слезах просил прощение перед украинцами, заявил муж Насти Каменских
Потап ставил свечи за здравие Насти Каменских
Потап опубликовал селфи из больницы (ФОТО)
Потап: «Мне звонил Иван Ургант, который плакал и сказал в трубку: «Простите!»