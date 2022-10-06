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Описаны последствия отказа мира от ядерного оружия

Описаны последствия отказа мира от ядерного оружияСотрудник ИМЭМО РАН Стефанович: отказ от ядерного оружия не избавит мир от войнСюжетРоссия и НАТО:

Полный отказ от ядерного оружия не избавит мир от войн как явления, а скорее создаст новые угрозы из-за отсутствия ядерного сдерживания. Последствия отмены ядерных вооружений в беседе с «Лентой.ру» описал сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

«[Отказ от подобного оружия] избавит нас от ядерного апокалипсиса, но не от войн. Неядерное вооружение тоже способно приводить к большим разрушениям. Поэтому не исключен вариант, при котором безъядерный мир будет более опасным», — резюмировал он.

Ученый отметил, что разрушения в Сирии, Ливии и Ираке подтверждают тезис о разрушительной способности конвенционального оружия, применение которого не имеет таких больших «моральных» издержек, как ядерные аналоги.

«Сейчас ядерное оружие висит дамокловым мечом над любым потенциальным агрессором. Если ты решил драться с ядерной державой, то всегда есть вероятность, что все это плохо кончится для вас обоих. С неядерным оружием такого страха нет», — заключил Стефанович.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала заявил, что Соединенные Штаты и НАТО обладают нездоровым страхом перед тем фактом, что у Москвы есть ядерное оружие.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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