. Организаторы концертов пожаловались на дефицит оборудования и кадров из-за санкций и мобилизации

Вадим Карасев

Продавцы и прокатчики техники для концертов столкнулись как с материальным, так и кадровым дефицитом: из-за санкций прекратилась поставка оборудования, а из-за мобилизации организаторы мероприятий потеряли ряд специалистов. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на представителей индустрии.

Как отмечает издание, организаторы развлекательных мероприятий по всей России сталкиваются с объективными трудностями в приобретении импортной техники: студийного оборудования, пультов управления звуком и светом, радиосистем, микрофонов и наушников. Последние годы традиционно до 70% закупок звуковых и световых систем в РФ приходились на фирмы из США и Евросоюза. Китайские аналоги, однако, полностью не могут заменить европейскую и американскую технику.



По словам члена Ассоциации ивент-диджеев Оливии Чистовой, стало значительно труднее достать почти все качественные музыкальные системы, а именно оборудование Pioneer, студийную технику Arturia, микрофоны и наушники Sennheiser, цифровые и аналоговые микшеры Allen Heath и пр.

Дефицита в данный момент не наблюдается в разделе светового и звукового оборудования. Как утверждает руководитель направления промоутерства и продюсирования "МТС Энтертейнмент" Янина Татарицка, компании, предоставляющие данную технику в аренду, "отрабатывают" запросы. С февраля 2022-го, однако, издержки для организаторов концертов возросли на 20–30%: увеличились как сроки поставок, так и стоимость самой аренды.

Владелец магазинов музыкальных инструментов DJStore Юрий Холодок добавил, что параллельный импорт только отчасти помогает решить проблему дефицита. Так, и без того высокая стоимость и увеличившееся время поставки делает работу с "серым" ввозом товаров нерентабельной для ивент-индустрии. У китайских товаров, в свою очередь, присутствуют "проблемы с качеством", отметили специалисты.

Еще одна проблема, с которой столкнулась концертная индустрия — дефицит кадров из-за частичной мобилизации. Менее чем за две недели ряд фирм потерял важных специалистов: некоторые попали под мобилизацию, часть решила покинуть страну, добавил источник "Коммерсанта".

Киностудия "Ленфильм" жаловалась, что не смогла перейти на российское оборудование для съемки по причине его отсутствия. Практически весь съемочный процесс строится на импортной технике и, что важнее, зарубежном программном обеспечении. ПО "киношникам" необходимо как для создания спецэффектов, так и для сведения звука и видеоряда, кадрирования и монтажа.