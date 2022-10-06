. Перемены в личной жизни: кому из знаков зодиака нельзя ссориться с партнером в октябре 2022 года

В октябре 2022 года в личной жизни шести знаков зодиака могут произойти самые неожиданные события. Им нельзя ссориться со своими партнерами, иначе они рискуют потерять то, что имеют.

Кому из знаков зодиака нельзя ссориться в октябре 2022 года

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам не стоит ждать каких-либо значимых перемен в личной жизни. Но, несмотря на это, в скором времени в их окружении появится человек, который будет намного старше. Он окажет значимую роль в их жизни. Но к нему стоит относиться только как к другу, иначе вторая половинка может начать ревновать. Тельцам следует больше внимания уделять любимым людям, тогда удастся сохранить то, что они имеют.

Рак (22 июня — 22 июля)

Октябрь является удачным месяцем для завершения токсичных отношений. Поначалу Ракам будет нелегко, но пройдет время и они заново начнут жить. У них появится возможность заводить новые знакомства, путешествовать, и смело общаться с противоположным полом. Представителям этого знака уже давно пора было распрощаться с людьми, которые не делали их жизнь лучше, а только все портили.

Лев (23 июля — 22 августа)

Льву необходимо быть честным с партнером. Нужно все обсудить и выяснить, чтобы продолжать развивать отношения. Если они обречены на провал, то не стоит строить иллюзий и давать партнеру надежду, а лучше сразу расставить все точки над «и». Тем, у кого есть крепкая связь, следует внести разнообразие, можно отправиться на отдых, вместе прогуляться по парку либо же начать общее дело. Все это сблизит партнеров еще больше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Октябрь у Весов будет очень насыщенным, их ждут свидания и романтические сюрпризы. Не исключено, что они заведут новый роман, который может оказаться кратковременным. Но расстраиваться не стоит, лучше насладиться моментом, ведь впереди их ждет настоящая любовь. Весам не стоит спешить с принятием каких-либо решений. Не исключено, что человек, которого они знали всю свою жизнь, станет для них больше, чем просто другом, и они смогут построить с ним крепкие отношения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам необходимо хорошенько проанализировать свои отношения, взвесить все «за» и «против» и прийти к какому-то решению. Если они всегда и во всем будут потакать второй половинке, то вскоре вовсе себя обесценят и впадут в депрессивное состояние. Им необходимо откровенно поговорить со своим партнером и рассказать о своих чувствах. Если же у этих отношений нет будущего, то лучше их завершить и начать жизнь с чистого листа.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам в октябре будет нелегко, им предстоит понервничать и сделать выводы. Многие начнут понимать, что их партнер стал вести себя как-то иначе, постоянно создавая конфликтные ситуации. Но представителям этого знака не следует срываться на любимого человека, потому что все это может привести к еще более серьезным конфликтам. Чтобы не портить отношения, необходимо больше общаться и делиться своими переживаниями, только так им удастся понять друг друга и сохранить то, что они создавали многие годы.