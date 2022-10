. Первые детали Need for Speed Unbound: движок, открытый мир, кроссплатформа

Вадим Карасев





Сегодня состоялся официальный анонс нового гоночного проекта от Electronic Arts — игры Need for Speed Unbound. Проект выйдет уже в этом году — его релиз назначен на 2 декабря 2022 года. При этом, игра обещает стать одной из первых гонок, которая разрабатывается только для консолей нового поколения, что позволяет разработчикам обойти множество ограничений.

На портале IGN сегодня после официального анонса Need for Speed Unbound появилась первая информация об игре. Некоторые детали, которые рассказали разработчики о гонке:

Need for Speed Unbound разрабатывается на движке Frostbite.Разработчики обещают 4K при 60 FPS — вероятно, речь про Xbox Series X и Playstation 5.В игре будет большой открытый мир, который называется Lakeshore.Заявлена «совершенно новая физическая система», которую разработчики характеризуют как «сверхсложную физическую симуляцию», которая «сопоставима с другими крупными симуляторами вождения».В игре будет кроссплатформенный мультиплеер.Разработчики обещают выпускать бесплатный контент для Need for Speed Unbound после релиза игры.Заявлена полноценная одиночная кампания «с совершенно новой структурой».

Ниже можно посмотреть несколько скриншотов Need for Speed Unbound, а первый трейлер проекта опубликован здесь.