. Поезд с победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" совершил остановку в Москве
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Поезд с победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" совершил остановку в Москве

Поезд с победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" совершил остановку в Москве

150 победителей "Большой перемены" сделали остановку в Москве – предпоследнем городе маршрута "Путешествие мечты", следующего от Владивостока до Санкт-Петербурга.

На Ленинградском вокзале ребят встретили заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, заместитель руководителя Росмолодёжи Дамир Фаттахов и первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АНО "Большая перемена" Валерий Моргуновский. Им школьники рассказали о своих впечатлениях от поездки в специальном вагоне-лектории, а также расспросили их о том, как было организовано "Путешествие мечты".


"При создании маршрута нам было важно учесть несколько моментов – уложиться в пятнадцатидневный срок, чтобы при этом поезд прибывал в новый город утром, чтобы вы успели посетить экскурсионную программу, а к следующему утру поезд был уже в новом городе", – рассказал зам гендиректора РЖД Пегов.

Напомним, что "Путешествие мечты" является наградой за победу в конкурсе "Большая перемена" для школьников 5–7-х классов. Кроме посещения крупнейших городов страны, школьники увидели такие места, в которые не смогли бы попасть в обычной жизни.

Участники путешествия стали послами Российского движения детей и молодежи. В каждом городе ребята вручали его знамя представителям детских и молодежных организаций, тем самым дав старт деятельности нового движения в регионе.

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По материалам: uposters.ru

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