. Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году традиционно отпразднуют в октябре

Приближается радостный осенний праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Ежегодно православные его отметают в октябре. Памятная дата имеет много традиций и обрядов.

Дата Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году

Православные 14 октября отмечают важный церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. В 2022 году торжество выпадает на пятницу.





Слово «покров» в названии праздника является сокращением от «покровительства». Речь идет о заступничестве Девы Марии за всех ее детей перед Господом. Еще со времен Руси этот праздник является одним из любимых в простонародье.

Традиции церковного праздника

У восточных славян Покров день означал встречу осени с зимой, начало вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона. Название праздника народная этимология связывает с первым снегом, который покрывал землю, указывая на близость зимних холодов. На Руси к этому времени заканчивались все осенние работы, и сельские жители могли позволить себе отдых.

В древности на Покров Богородицы в ходу были гадания на суженого. В этот день девушкам было предписано ходить только с покрытой головой. Считалось, что ухаживания на Покров — знак скорого сватовства. Славяне верили, что первой выйдет замуж девушка, которая утром раньше всех придет в церковь и поставит свечку перед иконой Богородицы.

Кроме того, накануне Покрова молодые деревенские женщины сжигали свои старые соломенные постели. Наши предки верили, что тем самым девушки будут защищены от «недоброго глаза». Старухи сжигали в это же самое время изношенные за лето лапти, веря, что смогут «прибавить себе ходу на зиму».

Приметы на 14 октября

«Зима приходит на Покров» — говорили наши предки. Этот праздник — первый в череде зимних народных и церковных торжеств. Он почти совпадает с серединой календарной осени, и по погоде в этот день судят о том, какой будет наступающая зима.