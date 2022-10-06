. Полный состав участников девятого сезона шоу «Ледниковый период»

В Москве стартуют съемки нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Продюсер Илья Авербух раскрыл первые тайны проекта и назвал состав участников.

Итак, в этом сезоне, который называется «Снова вместе», будут две команды. Тренировать их будут Александр Жулин и Илья Авербух. Вот как выглядит состав.

Команда Александра Жулина:

Оксана Домнина — Марат Башаров;

Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов;

Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко;

Регина Тодоренко — Александр Энберт;

Алла Михеева — Иван Букин;

Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников.

Команда Ильи Авербуха:

Елена Ильиных — Егор Бероев;

Валерия Ланская — Роман Костомаров;

Евгения Медведева — Даня Милохин;

Дарья Мороз — Максим Маринин;

Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев;

Виктория Синицына — Иван Скобрев.

Как уже ранее признавался Авербух, в нынешнем сезоне соберутся лучшие участники прошлых лет. Например, уже известно, что в пару к Евгении Медведевой встанет Даня Милохин. А Татьяна Тотьмянина будет кататься с Иваном Колесниковым.

Кроме того, в шоу будут дебюты. Так, еще одной ведущей стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. Она составит компанию Алексею Ягудину и Алине Загитовой. На лед также выйдут и новые участники, среди них Иван Букин и Никита Кацалапов.

Отметим, что шоу «Ледниковый период» придумал и спродюсировал Илья Авербух. На волне любви к фигурному катанию, оно стало знаковым, а попасть в него стремятся многие звезды. Правда, не всем это удается. Чтобы достойно выступить и понравиться публике, участникам необходимо много тренироваться — особенно тем, кто до этого ни разу не вставал на коньки.