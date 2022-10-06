Полный состав участников девятого сезона шоу «Ледниковый период»
В Москве стартуют съемки нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Продюсер Илья Авербух раскрыл первые тайны проекта и назвал состав участников.
Итак, в этом сезоне, который называется «Снова вместе», будут две команды. Тренировать их будут Александр Жулин и Илья Авербух. Вот как выглядит состав.
Команда Александра Жулина:
Оксана Домнина — Марат Башаров;
Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов;
Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко;
Регина Тодоренко — Александр Энберт;
Алла Михеева — Иван Букин;
Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников.
Команда Ильи Авербуха:
Елена Ильиных — Егор Бероев;
Валерия Ланская — Роман Костомаров;
Евгения Медведева — Даня Милохин;
Дарья Мороз — Максим Маринин;
Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев;
Виктория Синицына — Иван Скобрев.
Как уже ранее признавался Авербух, в нынешнем сезоне соберутся лучшие участники прошлых лет. Например, уже известно, что в пару к Евгении Медведевой встанет Даня Милохин. А Татьяна Тотьмянина будет кататься с Иваном Колесниковым.
Кроме того, в шоу будут дебюты. Так, еще одной ведущей стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. Она составит компанию Алексею Ягудину и Алине Загитовой. На лед также выйдут и новые участники, среди них Иван Букин и Никита Кацалапов.
Отметим, что шоу «Ледниковый период» придумал и спродюсировал Илья Авербух. На волне любви к фигурному катанию, оно стало знаковым, а попасть в него стремятся многие звезды. Правда, не всем это удается. Чтобы достойно выступить и понравиться публике, участникам необходимо много тренироваться — особенно тем, кто до этого ни разу не вставал на коньки.