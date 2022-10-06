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Православная церковь 7 октября 2022 года отмечает три церковных праздника

Православная церковь 7 октября 2022 года отмечает три церковных праздника

7 октября 2022 года отмечаются три церковных праздника. Каждый из них имеет свою историю и традиции. Православным верующим важно знать, какие есть обычаи и запреты в различные церковные праздники, и соблюдать их.

Память первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской почитается 7 октября

В народе этот день получил название Фёкла Заревница. Первомученицу обручили с парнем в возрасте 18 лет. Юной девушке удалось услышать проповедь апостола Павла, и после этого ей не захотелось выходить замуж, так как она решила стать христианкой. Жених подал жалобу, и в результате этого апостола арестовали. Фёкла пробралась в темницу к узнику и провела с ним три дня.

Апостола изгнали из города, а вот Фёклу приговорили к смерти через сожжение на костре. Благодаря дождю Фёкле удалось избежать наказания, и она отправилась за Павлом. После этого девушка начала жить в пещере и вела праведную жизнь, помогала многим найти путь к христианству и лечила от различных недугов. Скончалась святая в достаточно преклонном возрасте 90 лет.


Народ дал этому празднику такое название, так как от свечей, ламп и фонарей шло зарево. Хозяйки в этот день принимались за пряжу. Этот день считается благоприятным для вступления в брак, так как никаким злым силам не удастся развести супругов.

Именно этот день считается последним, который подходит для того, чтобы собирать белые грибы. Молодые девушки могут погадать на суженого.

С этим днем связаны некоторые приметы:

  • летом можно ждать хороший урожай, если много желудей, да и зима будет радовать теплой погодой;
  • погода в скором времени может измениться, если рассвет был ранним и солнце светит ярко;
  • зимой будет очень холодно, если белка начинает линять с хвоста;
  • гром в этот день является предвестником того, что зимний период будет коротким и холодным.

7 октября церковь вспоминает преподобного Никандра пустожителя и преподобномученика Галактиона Вологодского


Никандр пустожитель был родом из Пскова, его родителями были простые крестьяне. Рожден был 24 июня 1507 года. С самого детства преподобный мечтал совершать подвиги преподобного Евфросина Спасо-Елеазаровского, который был односельчанином Никандра.

Преподобный старался получить образование, чтобы иметь возможность читать слово Божие. На его жизненном пути встречалось много препятствий, но ему удавалось их преодолевать и творить чудеса. За это его прозвали Псковским чудотворцем. Большую часть своей жизни святой провел в пустыни.


В этот же день почитается память святого Галактиона, который был из знатного рода. Галактион был наделен даром пророчества. К святому обращались за тем, чтобы попросить совета, и получали его. Убили преподобного завоеватели.

Православной церковью также вспоминается в этот день преподобный Коприй, святой Владислав Сербский и многие другие святые, которые верой служили Богу.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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