. Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки мобилизованных земляков

Вадим Карасев

По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на предприятиях Кузбасса началось производство экипировки для мобилизованных, сейчас они активно наращивают объемы производимой продукции.

Предложение поддержали 11 предприятий региона. Дождевики, балаклавы, шапки, тельняшки, спальные мешки передадут кузбассовцам, проходящим подготовку перед отправкой на спецоперацию, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Предприятия Кузбасса организовали выпуск необходимых вещей для мобилизованных сограждан. Уже больше 10 местных предпринимателей производят спальные мешки, спецодежду, шапки, дождевики. И число таких производств будет увеличено. Если чего-то не будет хватать, добавим все до мелочей", — рассказал глава Кузбасса.

Спальные мешки производят на трех предприятиях региона в городах Тайга, Новокузнецк и Осинники, тельняшки – на трех мануфактурах в Белове, шапки, дождевики и балаклавы – на четырех предприятиях в Кемерове.

О том, как сотрудники текстильных фабрик помогают российским военным в зоне спецоперации, рассказала менеджер компании "Надежда" Любовь Мочалова.

"В феврале, когда начались эти все боевые действия, мы отгружали нижнее белье, футболки, майки. В данный момент мы отшиваем теплое белье – тельняшки для защитников нашей Родины – и надеемся, что они им будут в пору, что им будет тепло в наших вещах. Сотрудники теперь более загружены, но наших сил и средств хватит на выпуск еще большей продукции. Хочется, чтобы наши мужчины вернулись, а пока с этими вещами и частичка нашего сердца поедет к ним", - рассказала Мочалова.

Она отметила, что на данный момент на фабрике шьют тысячу тельняшек и планируют выпускать теплое белье.

В учебный центр для мобилизованных уже доставлены спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки для них, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, носки, шлепки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики и другие необходимые вещи.