. Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки мобилизованных земляков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки мобилизованных земляков

Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки мобилизованных земляков

Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки мобилизованных земляков

По инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на предприятиях Кузбасса началось производство экипировки для мобилизованных, сейчас они активно наращивают объемы производимой продукции.

Предложение поддержали 11 предприятий региона. Дождевики, балаклавы, шапки, тельняшки, спальные мешки передадут кузбассовцам, проходящим подготовку перед отправкой на спецоперацию, сообщили в пресс-службе правительства региона.


"Предприятия Кузбасса организовали выпуск необходимых вещей для мобилизованных сограждан. Уже больше 10 местных предпринимателей производят спальные мешки, спецодежду, шапки, дождевики. И число таких производств будет увеличено. Если чего-то не будет хватать, добавим все до мелочей", — рассказал глава Кузбасса.

Спальные мешки производят на трех предприятиях региона в городах Тайга, Новокузнецк и Осинники, тельняшки – на трех мануфактурах в Белове, шапки, дождевики и балаклавы – на четырех предприятиях в Кемерове.

О том, как сотрудники текстильных фабрик помогают российским военным в зоне спецоперации, рассказала менеджер компании "Надежда" Любовь Мочалова.

"В феврале, когда начались эти все боевые действия, мы отгружали нижнее белье, футболки, майки. В данный момент мы отшиваем теплое белье – тельняшки для защитников нашей Родины – и надеемся, что они им будут в пору, что им будет тепло в наших вещах. Сотрудники теперь более загружены, но наших сил и средств хватит на выпуск еще большей продукции. Хочется, чтобы наши мужчины вернулись, а пока с этими вещами и частичка нашего сердца поедет к ним", - рассказала Мочалова.

Она отметила, что на данный момент на фабрике шьют тысячу тельняшек и планируют выпускать теплое белье.

В учебный центр для мобилизованных уже доставлены спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки для них, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, носки, шлепки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики и другие необходимые вещи.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Тельцам деньги упадут прямо в руки, а Ракам придется потрудиться: кого из знаков зодиака в октябре ждет финансовая удача
Тельцам деньги упадут прямо в руки, а Ракам придется потрудиться:
В Иране заявили о пострадавшем от санкций против Тегерана и Москвы Западе
В Иране заявили о пострадавшем от санкций против Тегерана и Москвы
Самый хитрый бегун на планете (фото + видео)
Самый хитрый бегун на планете (фото + видео)
Кейт Миддлтон сменила траур на дешевое платье – фото
Кейт Миддлтон сменила траур на дешевое платье – фото
Мужчина оригинально отомстил воровавшим бензин незнакомцам
Мужчина оригинально отомстил воровавшим бензин незнакомцам
Electronic Arts и Koei Tecmo показали первый полноценный геймплей WILD HEARTS
Electronic Arts и Koei Tecmo показали первый полноценный геймплей
Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки мобилизованных земляков
Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Мошенники начали обманывать россиян на доставке еды
Мошенники начали обманывать россиян на доставке еды
4 главных секрета счастья для Козерогов
4 главных секрета счастья для Козерогов
Российской экономике предсказали укрепление
Российской экономике предсказали укрепление
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский

Топ на сегодня

Поздравления и открытки порадуют на День учителя в 2022 году всех представителей этой профессии
Поздравления и открытки порадуют на День учителя в 2022 году всех
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи Украине
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Названы варианты использования избытка валюты в России
Названы варианты использования избытка валюты в России
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным

Еще по теме

В школах Кузбасса проходят классные часы, посвященные истории региона
Экс-главу ГИБДД Кузбасса лишили наград за смертельное ДТП
Фонд «Звезда» отправит российским военным на Украину обувь и спальные мешки
Дошкольники Кемеровской области создадут мультфильмы к 300-летию региона