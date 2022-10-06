. Приятно познакомиться: 15 знаменитостей, чьи реальные имена собьют вас с толку, ведь раньше вы их не слышали

Придумать звучное и запоминающееся имя — важный шаг в мире шоу-бизнеса. Большая часть знаменитостей прибегает к этому трюку, когда в индустрии уже засветился человек с похожим именем. Это помогает стать более уникальным и заметным, избежав путаницы. Некоторые звёзды стремятся скрыть своё настоящее имя, так как не хотят ассоциироваться с более популярным родственником. В общем причины смены имени бывают у всех самые разнообразные. Главное, что такая мера работает, помогая людям стать более успешными. Предлагаем вам узнать реальные имена звёзд, которые решились когда-то взять себе псевдонимы.

Хэлли Берри

Настоящее имя: Мария Хэлли Берри.

Майли Сайрус

Настоящее имя: Дестини Хоуп Сайрус.

Джоди Фостер

Настоящее имя: Алисия Кристиан Фостер.

Джуд Лоу

Настоящее имя: Дэвид Джуд Хейворт Лоу.

Лана Дель Рей

Настоящее имя: Ханна Дакота Фэннинг.

Вуди Аллен

Настоящее имя: Аллан Стюарт Конигсберг.

Тина Тёрнер

Настоящее имя: Анна Мэй Буллок.

Деми Мур

Настоящее имя: Деметрия Гинес.

Бруно Марс

Настоящее имя: Питер Джин Эрнандес.

Мила Кунис

Настоящее имя: Милена Марковна Кунис.

Джеки Чан

Настоящее имя: Чань Кунсан.

Вупи Голдберг

Настоящее имя: Елена Лидия Васильевна Миронова.

Чак Норрис

Настоящее имя: Карлос Рэй Норрис.