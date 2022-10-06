. Приметы расскажут, к чему надеть одежду задом наперед
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Приметы расскажут, к чему надеть одежду задом наперед

Приметы расскажут, к чему надеть одежду задом наперед

Есть люди очень рассеянные, им свойственно что-то забывать, путать, а также случайно надевать одежду задом наперед. Это бывает столь часто, что ничего необычного в этом нет. Однако если человек внимателен, аккуратен, и вдруг с ним произошел такой казус, то это может быть предвестником каких-то событий. Рассказываем, к чему надеть одежду задом наперед.

К чему надеть одежду задом наперед

На Руси в древности существовало поверье, что если человек надел вещь задом наперед, то скоро его может кто-то предать. Однако чтобы быть более точным, нужно уточнять, какая именно это была вещь:

  • Если неправильно надеть нательное белье, то примета эта касается личной жизни человека. В ней могут произойти неприятные перемены, например, супруг или супруга изменят;


  • когда кто-то надевает наизнанку домашнюю одежду, то это говорит о ссорах с родными, членами семьи;
  • если вы надели неправильно носки, стоит быть осторожными в дороге: примета гласит о возможном падении;
  • надеть вывернутые штаны — владелец окажется в опасной ситуации, когда его могут либо ударить, либо обидеть словами;
  • надеть задом наперед рабочую одежду — к конфликту с начальниками;
  • случайно надеть на голову шапку задом наперед — к веселью, гулянке, возможно, с алкогольным опьянением;
  • если же вы надели куртку навыворот, нужно остерегаться неудач в течение дня.

Стоит учитывать, что если кто-то просто пошутил, надев одежду задом наперед, то примета действовать не будет. Важен именно случайный фактор. Однако есть еще одна любопытная оговорка, которая гласит: надеть носки наизнанку на важную встречу или торжественное мероприятие — к успеху.

Чтобы защитить себя, некоторые люди, по совету старшего поколения, надевают верхнюю одежду задом наперед. Тогда, согласно поверью, недоброжелатели не смогут принести вред и сглазить.

Какие еще существуют приметы про одежду


Следующие приметы про одежду и обувь также могут пригодиться в жизни:

  • Чтобы не было неприятностей, чтобы никто из родных не заболел, запрещено носить одну туфлю, тапок или сапог;
  • износившуюся одежду лучше не выбрасывать в мусор, а сжигать;
  • одежда, купленная на последние деньги, счастья не принесет. Может прийти нужда, которая продлится целый год со дня покупки;
  • любые головные уборы не рекомендуется класть на столы, чтобы с присутствующими не возникли конфликты. Если же на стол поставить новую пару обуви, то в доме долго не будет радостных событий;
  • порвавшуюся одежду нельзя зашивать на себе, это касается и пуговиц — их запрещено пришивать, не снимая одежду.

Мудрый совет от предков: чтобы найти ответ на сложный вопрос, нужно надеть на себя несколько вещей задом наперед и походить так дома. За это время ответ удивительным образом будет найден.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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