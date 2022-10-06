. Привлекательные и обаятельные: как женщине выбрать цвет помады по знаку зодиака

На эмоциональное состояние человека, его внутреннюю гармонию и внешнюю привлекательность влияют не только материальные возможности, но и умение подобрать свой стиль в одежде, прическе и макияже. А он неразрывно связан со знаком зодиака, под которым человек родился. Поэтому даже такая мелочь, как цвет губной помады, должна подбираться женщинами с учетом этого фактора.

Овен





Женщина-Овен отличается энергичностью, смелостью, решительностью в принятии важных решений. Поэтому красной цвет губной помады, наиболее ярко подчеркнет сильные стороны ее натуры и сделает такую женщину невероятно привлекательной для мужчин.

Телец





Тельцы — это спокойные, уравновешенные, любящие домашний уют и комфорт дамы. Им подойдет нюдовый цвет помады, подчеркивающий их женственность, нежность и обаяние.

Близнецы





Общительные и коммуникабельные Близнецы стремятся блистать в любом обществе, причем не только своим умом, но и внешним видом. Персиковый блеск для губ — идеальный вариант для этих очаровательных дам.

Рак





Чувствительные и эмоциональные Раки нуждаются в повышенном внимании со стороны противоположного пола. Поэтому их задача — всегда выглядеть сочно и притягательно. Розовый цвет помады как нельзя лучше подчеркнет их природный образ.

Лев





Львы рождаются с короной на голове, а потому уверены, что они — центр Вселенной. Яркие цвета помады подчеркнут их царственный образ. Но это не обязательно должен быть красный цвет. Некоторым темноволосым женщинам вполне подойдет шоколадный или бордовый.

Дева





Строгая и стильная Дева всегда стремится подчеркнуть свой образ перфекционистки. Именно такими они больше всего нравятся мужчинам, ценящим в женщинах личность. Помада в стиле нюд идеально дополнит этот образ.

Весы





Обаятельная и грациозная женщина, рожденная под знаком Весы, во всем любит гармонию и равновесие. Ей не свойственно делать акцент на губы, поэтому чаще всего она интуитивно выбирает телесные оттенки помады.

Скорпион





Знак Скорпиона всегда ассоциируется с образом роковой женщины. Многим мужчинам эти красотки разбивают сердца. Помада винного или даже черного цвета идеально смотрится в макияже этой женщины.

Стрелец





Стрельцы — энергичные и жизнерадостные любительницы приключений. Они выделяются своим неиссякаемым оптимизмом, чем часто обращают на себя внимание. Подчеркнуть свой природный образ они могут при помощи помады коричневых оттенков. Можно поэкспериментировать с матовым фиолетовым.

Козерог





Женщины-Козероги — самые консервативные из всех знаков зодиака. Они рассудительны и мудры, знают себе цену и никогда не стремятся к яркому макияжу. Для них главное — чувствовать себя комфортно и сохранять свое внутреннее равновесие, что им прекрасно удается, используя просто блеск для губ.

Водолей





Экстравагантные и обладающие нестандартным мышлением женщины-Водолеи всегда стремятся к самовыражению. Они могут себе позволить эксперименты с любыми оттенками помады, в том числе и необычными, типа бирюзового или фиолетового.

Рыбы





Мечтательные и романтичные Рыбы достаточно скромны, они живут в придуманной ими сказке. Поэтому и цвета помады должны быть нежными, бархатными, подчеркивающими образ сказочной принцессы.