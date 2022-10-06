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Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили

Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснилиРуководитель Zecurion Ульянов объяснил критику Дуровым WhatsApp конкурентной борьбой

Специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал призыв основателя Telegram Павла Дурова держаться подальше от мессенджера WhatsApp, который предприниматель считает небезопасным. В беседе с 360 он объяснил критику Дуровым сервиса конкурентной борьбой.

«Не стоит считать, будто есть один мессенджер, который абсолютно уникален с точки зрения устройства и безопасности, и другой, который дырявый и плохой и им не стоит пользоваться. Нет, это заявление, скорее, сделано в рамках конкурентной борьбы», — счел Ульянов.

Он указал, что любые программы можно считать так или иначе уязвимыми. По мнению специалиста, тот факт, что сейчас людям не известно о наличии в каком-то либо сервисе уязвимостей, не означает, что их нет.

Помимо того, Ульянов подчеркнул, что программы работают «в естественной живой среде», в связи с чем есть риск человеческого фактора. По его словам, данные даже относительного безопасного сервиса могут быть скомпрометированы сотрудниками.

Ранее сообщалось, что Дуров назвал WhatsApp инструментом слежки. Предприниматель заявил, что с помощью мессенджера хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне.

Основатель Telegram в прошлом неоднократно критиковал WhatsApp. В частности, в феврале Дуров заподозрил мессенджер в намеренном внедрении уязвимостей. Перед этим он также обвинил WhatsApp в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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