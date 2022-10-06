. Роднина: «То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое ее событие, и я о не катании»

Два дня назад Федерация фигурного катания подтвердила уход Александры Трусовой из команды Этери Тутберидзе. Это уже второй раз, когда фигуристка покидает тренера.

Два года назад она уже покидала Тутберидзе, причем со скандалом. Говорили, что девушка обижена на тренера, так как та якобы больше уделяла времени другим подопечным. Вскоре Трусова вернулась, а теперь вновь объявила об уходе, смутив все спортивное сообщество.

Свое мнение высказала и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. «Ну какое же это громкое событие? Это нормальный процесс, когда тренер или спортсмен начинают работать с другими. У нас сейчас нет соревнований в этом сезоне. Уходить, приходить, менять общество и программу — нормальный процесс. Это просто одна из спортсменок решила показать свой каприз. Она показывает свой каприз уже не первый раз», — иронично отметила фигуристка.

Роднина также припомнила 18-летней Александре поведение на соревнованиях в Пекине. Тогда спортсменка закатила истерику и даже оттолкнула Тутберидзе, когда та пыталась ее успокоить.

«Задача любого спортсмена, особенно на Олимпиаде — уметь себя держать в рамках, соревноваться по правилам, требованиям и регламентам, которые есть. То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое ее событие, и я имею в виду не катание, конечно», — заявила Ирина Константиновна.

Напомним, что Трусова установила рекорд на олимпийских играх, сделав пять четверных прыжков в одной программе. Однако золото девушке так и не дали.

«Ненавижу всех, никогда в жизни не выйду на лед! Я ненавижу этот спорт! У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет!» — кричала тогда Трусова.