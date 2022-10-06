. Ромашов обвиняет русских туристов в его проблемах на Бали
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ромашов обвиняет русских туристов в его проблемах на Бали

Ромашов обвиняет русских туристов в его проблемах на Бали
Евгений Ромашов активно поливал грязью Россию перед своим отъездом за границу, но даже сейчас он никак не может успокоиться. Парень снова винит русских, но теперь уже в своих проблемах на Бали. Ещё на родине Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина сильно критиковали Россию, уверяя, что люди тут злые и кругом все плохо. В тем, кто критиковал их поступки, пара собиралась отвечать довольно жестко. Однако на Бали их тоже никто с хлебом-солью не встречал. Буквально за пару дней идеальная картинка, которую они создали в своей голове, треснула. Оказалось, что Бигриной и Ромашову банально не хватает денег на жизнь в совсем не дешёвой стране.

Естественно, Женя снова начал обвинять в этом русских туристов. И снова мужчина критикует атмосферу, а которой он в итоге оказался. По его словам, русские нерационально тратят деньги, из-за чего местные впоследствии сильно задирают цены. А когда у Насти заболел зуб, за пломбу пришлось выложить 30 000 рублей. Да и жильё достойное они себе позволить не могут. Видимо, Ромашов совершенно не читает других блогеров, которые рассказывали, что жизнь на Бали — далеко не сказка. Интересно, пара попытается найти работу или им придётся вернуться?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Новый трейлер Medieval Dynasty представили к релизу игры на Xbox и в Game Pass
Новый трейлер Medieval Dynasty представили к релизу игры на Xbox и в
Раскрыты сроки появления аналога доллара
Раскрыты сроки появления аналога доллара
Пока летел, вспомнил русское слово
Пока летел, вспомнил русское слово
Ромашов обвиняет русских туристов в его проблемах на Бали
Ромашов обвиняет русских туристов в его проблемах на Бали
Какие дела и поступки способны привлечь в жизнь удачу
Какие дела и поступки способны привлечь в жизнь удачу
Анастасия Волочкова эротично вскинула ногу, а Никита Джигурда осыпал ее поцелуями – видео
Анастасия Волочкова эротично вскинула ногу, а Никита Джигурда осыпал
Автомобиль с вице-президентом США врезался в бордюр в центре Вашингтона
Автомобиль с вице-президентом США врезался в бордюр в центре
Допустимо ли маленьким брату и сестре спать в одной кровати и с какого возраста их нужно разделить
Допустимо ли маленьким брату и сестре спать в одной кровати и с
Безус не желает расставаться с Репиной как Купин с Донцовой
Безус не желает расставаться с Репиной как Купин с Донцовой
Привлекательные и обаятельные: как женщине выбрать цвет помады по знаку зодиака
Привлекательные и обаятельные: как женщине выбрать цвет помады по
В Европе сняли санкции с российских экспортеров автомобильного топлива
В Европе сняли санкции с российских экспортеров автомобильного топлива
Роднина: «То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое ее событие, и я о не катании»
Роднина: «То, что Трусова устроила на Олимпиаде, затмит любое ее

Топ на сегодня

Поздравления и открытки порадуют на День учителя в 2022 году всех представителей этой профессии
Поздравления и открытки порадуют на День учителя в 2022 году всех
Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко
Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко
Заявление Пугачевой из-за границы: «Меня ненавидят люди, которых я не терпела. Были холопами, стали рабами!»
Заявление Пугачевой из-за границы: «Меня ненавидят люди, которых я не
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи Украине
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи

Еще по теме

Бигрина и Ромашов собираются сбежать за границу
Бигрина и Ромашов любят друг друга на публике
Ромашов и Бигрина призывают людей заниматься благотворительностью
Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению истории Чистова и Ермаковой?