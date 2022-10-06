. Ромашов обвиняет русских туристов в его проблемах на Бали

Вадим Карасев

Ещё на родине Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина сильно критиковали Россию, уверяя, что люди тут злые и кругом все плохо. В тем, кто критиковал их поступки, пара собиралась отвечать довольно жестко. Однако на Бали их тоже никто с хлебом-солью не встречал. Буквально за пару дней идеальная картинка, которую они создали в своей голове, треснула. Оказалось, что Бигриной и Ромашову банально не хватает денег на жизнь в совсем не дешёвой стране.Естественно, Женя снова начал обвинять в этом русских туристов. И снова мужчина критикует атмосферу, а которой он в итоге оказался. По его словам, русские нерационально тратят деньги, из-за чего местные впоследствии сильно задирают цены. А когда у Насти заболел зуб, за пломбу пришлось выложить 30 000 рублей. Да и жильё достойное они себе позволить не могут. Видимо, Ромашов совершенно не читает других блогеров, которые рассказывали, что жизнь на Бали — далеко не сказка. Интересно, пара попытается найти работу или им придётся вернуться?