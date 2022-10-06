. Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»

Вадим Карасев

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»

Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха» — нового медиапроекта, запущенного экс-сотрудниками ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы». Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Отмечается, что доступ к сайту «Эха» был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 5 октября.

Основанием для внесения ресурса в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

О том, что бывшие сотрудники «Эха Москвы» собираются запустить новый проект, стало известно в конце сентября. Как рассказал экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), у нового медиа будет мобильное приложение, сайт и Telegram-канал.

Радиостанция «Эхо Москвы» была ликвидирована в начале марта. Этому предшествовало требование Генпрокуратуры ограничить доступ к сайту радиостанции в связи с тем, что на ресурсе публиковались ложные сведения о действиях российских военных.