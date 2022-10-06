. Россия даст Белоруссии полтора миллиарда долларов на импортозамещение

Вадим Карасев

Вице-премьер Оверчук: Россия выделит кредит Белоруссии на 1,5 млрд долларов

Решение о выделении Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов для реализации проектов по импортозамещению принято, заявил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук.

По его словам, такое соглашение «уже подписано или скоро подпишут», а все параметры согласованы. Россия даст Белоруссии полтора миллиарда долларов на «проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств», пояснил Оверчук.

Получение средств от Москвы в июне анонсировал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, такое решение он обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным, представив ему конкретные идеи.

В июле Путин попросил председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова «найти десятку» миллиардов рублей на оснащение белорусских школ российскими инженерными классами.