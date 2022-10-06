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Россия обвинила Данию в нежелании сотрудничать по авариям на «Северных потоках»

Россия обвинила Данию в нежелании сотрудничать по авариям на «Северных потоках»МИД России обвинил Данию в нежелании сотрудничать по авариям на «Северных потоках»

МИД России обвинил Данию в нежелании сотрудничать в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она считает, что нежелание Копенгагена сотрудничать может говорить о том, что датские власти знают, кто виновен в утечках. «Участие России в таком расследовании, мне кажется, любому мало-мальски образованному человеку представляется бесспорным. Ни юристы, ни инженеры-технологи, ни финансисты, ни просто общественные деятели не могут себе представить, как такое расследование может проходить без той стороны, которой это все принадлежит», — подчеркнула Захарова, комментируя необходимость привлекать Москву к расследованию.

Утечки на «Северных потоках» произошли в результате взрывов 26 сентября. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией. Федеральное управление уголовной полиции Германии также назвало утечку на газопроводах целенаправленным саботажем.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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